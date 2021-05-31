Bu akşam hangi diziler var? 28 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
28 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
28 Mayıs 2021 Cuma hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 28 Mayıs 2021 Cuma ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
28 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cuma akşamı Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. ATV ekranlarında Akıncı, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Cuma günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1: Payitaht Abdülhamid- 20:00
ATV: Bozkır Arslanı Celaleddin – 20:00
Kanal 7:Emanet – 20:00
Kanal D: Arka Sokaklar – 20:00
28 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
06:00 ALEV ALEV
08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:15 KANA KAN
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
05:45 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER
20:00 PAİTAHT "ABDÜLHAMİD"
23:45 PELE
ATV YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
08:30 NİHAT HATİPOĞLU
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
00:20 BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI
KANAL D YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
07:00 SİHİRLİ ANNEM
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ARKA SOKAKLAR
00:15 CAMDAKİ KIZ
02:30 GELİNİM MUTFAKTA
FOX TV YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
07:00 FATİH SAVAŞ İLE ...
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 SON YAZ
00:15 SAVAŞÇI
02:45 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK
00:15 BEYNELMİNEL
TV 8 YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 SURVİVOR PANORAMA
20:00 KIRMIZI ODA
00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
02:30 DOYA DOYA MODA
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 28 Mayıs 2021 Cuma
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 ANNE KANADI
09:30 CUMA SOHBETLERİ
11:30 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET
21:15 SENSİZ OLMAZ
23:20 EVLERİNİN ÖNÜ MERSİN
01:30 AH KALBİM