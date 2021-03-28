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Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı

Bugün ekranlarda hangi dizilerin yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 28 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak olan diziler ve yeni bölüm fragmanları haberimizde...

28 Mart 2021 Pazar 13:42
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
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Bugün televizyonlarda hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.  İşte 28 Mart 2021 Pazar gününün merakla beklenen dizileri…

Arıza 

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Arıza 28. bölümü ile bu akşam 20.00’de izleyicilerle buluşuyor. 

 

 

Arıza’nın son bölümünde olanlar

Yaralı babasını eve getiren Ali Rıza ve uzun bire sürenin ardından Mehmet Emin ile karşılaşan insanlar olanlara oldukça şaşırmıştır. Haşmet, Murat’a geçmişi sorunca, Murat düşünmediği bir şey yaptı. Rukiye ise gerçeği Ali Rıza’ya açıkladı. Ali Rıza’nın konuşması ve Balaban’ı güçlendirmesi üzerine yaşlı adam beklenmedik bir karar aldı. Yeni plandan dolayı Balaban, Haşmet ve Ali Rıza sona ermesi için hazırlık yapacaklardı fakat neler olacağını bilmiyorlardı.

 

Hercai

ATV’de Pazar akşamları saat 20.00’de gösterilen Hercai bu hafta 65. bölümü ile karşımızda olacak. 

 

 

Hercai’nin son bölümünde ne oldu?

Miran, Reyyan’ın başının dertte olduğunu öğrendi ve Miran Füsun’a yaptıklarını ödetti. Reyyan’ın hastalığı Hazar ile Azize arasında yeni bir kapı araladı. Cihan ile anlaşmak isteyen Füsun, intikam için Aslanbey ailesine büyük bire zarar vereceğini belirtti.

 

Kefaret

FOX TV’de 19. bölümü ile saat 20.00’de yayınlanan Kefaret, bu akşam seyircilerle buluşacak.

 

 

Kefaret dizisinin son bölümünde ne oldu?

Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu değiştirme isteğini kabul etmedi. Fulya Sinan’ı bulmak için tuhaf yöntemler kullansa da Emre, Alp’in desteği ile hala Meltem’i aramaya ediyor. Zeynep ise Arzu ile konutlu fakat bu beklenmedik sonuçlara yol açtı.

 

Menajerimi Ara

Menajerimi Ara bu hafta Star TV’de 31. bölümüyle ekranlarda olacak.

 

 

Son bölümde ne oldu?

EGO ile anlaşan Serkan Ceyda, ajansın üzerine bomba gibi düştü. Dicle Barış ile barışmaya çalıssa da Barış depresyondan çıkamadı. Beren yüzleşme için Dicle’ye gitti. Defne Kayalar’ın yaptıklarıyla Çınar’ın başı derde girdi. Dicle ve Barış sürpriz bir gece yaşadı. Kıraç ise başına gelenlere dayanamadı…



Son Güncelleme: 28.03.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
HercaiMenajerimi AraArızaKefaret
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