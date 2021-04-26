İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

Yeni güne başlarken birçok televizyon izleyicisi 26 Nisan 2021 Pazartesi televizyonda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Pek çok dizinin yer aldığı pazartesi gününde hangi kanalda hangi projeler yer alacak? Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve TV yayın akışı

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:20
Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Takip Et:

Yeni güne başlarken birçok kişi akşam televizyonda neler olacağını araştırıyor. Hangi kanalda hangi yapımların yer alacağını araştıran televizyon izleyicileri hangi kanalda saat kaçta neler var merak ediyor. Koronavirüs salgınından kaynaklı evde kaldığımız bu süreçte binlerce kişi televizyon karşısında vakit geçiriyor. İşte bugün akşam hangi kanalda ne tür yayınlar var ayrıntınlar haberimizde popüler televizyon kanalları arasında yer alan TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV FOX kanalları birçok projeyi kanallarında barındırırken pazartesi günü popüler olan diziler arasında TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu yer alırken aynı zamanda FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma yer alıyor. Dizi hayatına yeni başlayan Star TV ekranlarında yayınlanan Kâğıt Ev ise 2.bölümü  ekranlara gelecek günün popüler dizileri arasında birinci sırada yer alan Kağıt Ev dizisi geçen hafta birçok kişi tarafından beğenildi. Pek çok kişi merakla dizinin ikinci bölümünü merak ediyor.26 Nisan tarihinde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Kağıt Ev dizisi Star TV ekranlarında saat 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.

2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var? Pazartesi dizileri

  • Show Tv - 20:00 Çukur
  • Trt1 - 20:00 Uyanış Büyük Selçuklu
  • Atv - 20:00 Maraşlı
  • Kanal D - 20:00  Şarkılar Bizi Söyler
  • Fox Tv - 20:00 Yasak Elma
  • Star Tv - 20:00 Kağıt Ev 'Dizi'
  • TV8 - 20:00 Survivor 2021
  • Kanal 7 - 19:00 Emanet

2021 pazartesi tv yayın akışı tüm kanallar ve dizileri

2021 Pazartesi günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8 gibi en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları haberimizde

SHOW TV YAYIN AKIŞI (2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Jack Reacher 'Yabancı Film'

02.45 Jack Reacher 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Mavera

ATV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.15 Gerçeğin Peşinde

17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.30 Star Haber

20.00 Kağıt Ev 'Dizi'

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

KANAL 7 (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim




Son Güncelleme: 26.04.2021 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TelevizyonKanalDizi26 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı
Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok, geri gelecek mi? Müge Anlı Rahmi Özkan hastalandı mı?
Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok, geri gelecek mi? Müge Anlı Rahmi Özkan hastalandı mı?
Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli
Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Açık lise kaç yılda biter? 2021 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Kefaret dizisi Zeki’yi kim canlandırıyor? Tolga Güleç'in biyografisi
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Nisan 2021
Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin hakkında bilgiler
Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri
Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Oscar 2021 Kırmızı halıda hangi kıyafetler giyildi? Ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.