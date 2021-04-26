Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

Yeni güne başlarken birçok kişi akşam televizyonda neler olacağını araştırıyor. Hangi kanalda hangi yapımların yer alacağını araştıran televizyon izleyicileri hangi kanalda saat kaçta neler var merak ediyor. Koronavirüs salgınından kaynaklı evde kaldığımız bu süreçte binlerce kişi televizyon karşısında vakit geçiriyor. İşte bugün akşam hangi kanalda ne tür yayınlar var ayrıntınlar haberimizde popüler televizyon kanalları arasında yer alan TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV FOX kanalları birçok projeyi kanallarında barındırırken pazartesi günü popüler olan diziler arasında TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu yer alırken aynı zamanda FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma yer alıyor. Dizi hayatına yeni başlayan Star TV ekranlarında yayınlanan Kâğıt Ev ise 2.bölümü ekranlara gelecek günün popüler dizileri arasında birinci sırada yer alan Kağıt Ev dizisi geçen hafta birçok kişi tarafından beğenildi. Pek çok kişi merakla dizinin ikinci bölümünü merak ediyor.26 Nisan tarihinde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Kağıt Ev dizisi Star TV ekranlarında saat 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.
2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var? Pazartesi dizileri
- Show Tv - 20:00 Çukur
- Trt1 - 20:00 Uyanış Büyük Selçuklu
- Atv - 20:00 Maraşlı
- Kanal D - 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- Fox Tv - 20:00 Yasak Elma
- Star Tv - 20:00 Kağıt Ev 'Dizi'
- TV8 - 20:00 Survivor 2021
- Kanal 7 - 19:00 Emanet
2021 pazartesi tv yayın akışı tüm kanallar ve dizileri
2021 Pazartesi günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8 gibi en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları haberimizde
SHOW TV YAYIN AKIŞI (2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Jack Reacher 'Yabancı Film'
02.45 Jack Reacher 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
TRT1 YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Mavera
ATV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
13.15 Gerçeğin Peşinde
17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.30 Star Haber
20.00 Kağıt Ev 'Dizi'
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
KANAL 7 (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim