Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

Yeni güne başlarken birçok kişi akşam televizyonda neler olacağını araştırıyor. Hangi kanalda hangi yapımların yer alacağını araştıran televizyon izleyicileri hangi kanalda saat kaçta neler var merak ediyor. Koronavirüs salgınından kaynaklı evde kaldığımız bu süreçte binlerce kişi televizyon karşısında vakit geçiriyor. İşte bugün akşam hangi kanalda ne tür yayınlar var ayrıntınlar haberimizde popüler televizyon kanalları arasında yer alan TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV FOX kanalları birçok projeyi kanallarında barındırırken pazartesi günü popüler olan diziler arasında TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu yer alırken aynı zamanda FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma yer alıyor. Dizi hayatına yeni başlayan Star TV ekranlarında yayınlanan Kâğıt Ev ise 2.bölümü ekranlara gelecek günün popüler dizileri arasında birinci sırada yer alan Kağıt Ev dizisi geçen hafta birçok kişi tarafından beğenildi. Pek çok kişi merakla dizinin ikinci bölümünü merak ediyor.26 Nisan tarihinde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Kağıt Ev dizisi Star TV ekranlarında saat 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.

2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var? Pazartesi dizileri

Show Tv - 20:00 Çukur

Trt1 - 20:00 Uyanış Büyük Selçuklu

Atv - 20:00 Maraşlı

Kanal D - 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Fox Tv - 20:00 Yasak Elma

Star Tv - 20:00 Kağıt Ev 'Dizi'

TV8 - 20:00 Survivor 2021

Kanal 7 - 19:00 Emanet

2021 pazartesi tv yayın akışı tüm kanallar ve dizileri

2021 Pazartesi günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8 gibi en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları haberimizde

SHOW TV YAYIN AKIŞI (2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Jack Reacher 'Yabancı Film'

02.45 Jack Reacher 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Mavera

ATV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

13.15 Gerçeğin Peşinde

17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.30 Star Haber

20.00 Kağıt Ev 'Dizi'

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

KANAL 7 (Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı)

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim