Bu akşam hangi diziler var? 27 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
27 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
27 Mayıs 2021 Perşembe hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
27 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Mucize Doktor, TRT 1 ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV ekranlarından Alev Alev, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Perşembe günü hangi kanalda hangi dizi var?
Star TV: Akrep – 20:00
TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs - 20:00
ATV: Bir Zamanlar Çukurova- 20:00
Fox TV: Mucize Doktor- 20:00
Kanal 7:Emanet – 19:00
Show TV Alev Alev – 20:00
Kanal D: Camdaki Kız – 20:00
27 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
06:00 ALEV ALEV
08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 ALEV ALEV
00:15 B PLANI
TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
05:40 VUSLAT
09:00 DR. HALİT YEREBAKAN HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS
00:15 ORGANİZE İŞLER
ATV YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00:20 NİHAT HATİPOĞLU
01:30 EDHO
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 CAMDAKİ KIZ
00:15 YERLİ DİZİ
FOX TV YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM
16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 MUCİZE DOKTOR
00:15 SON YAZ
STAR TV YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 GÜZEL KÖYLÜ
18.30 STAR HABER
20:00 AKREP
00:15 ÇEMBER
TV 8 YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
10:45 SURVİVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 SURVİVOR PANORAMA
20:00 SURVİVOR 2021
00:15 SURVİVOR EKSTRA
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 27 Mayıs 2021 Perşembe
06:30 KANAL 7'DE SABAH
07:45 SEFİL BAYKUŞ
09:30 MUHABBET KAPISI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET
21:15 SENSİZ OLMAZ
23:20 EN GÜZEL RÜYA
01:30 AH KALBİM