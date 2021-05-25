Bu akşam hangi diziler var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
26 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
26 Mayıs 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
26 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, TV 8 ekranlarından Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?
ATV: Kuruluş Osman - 20:30
Kanal 7:Emanet – 20:00
Kanal D: Sadakatsiz – 20:00
26 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KURULUŞ OSMAN
00:20 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
03:05 EDHO
26 Mayıs 2021 Çarşamba KANAL D yayın akışı
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 SADAKATSİZ
23:15 KANLI DÖVÜŞ
03:00 GELİNİM MUTFAKTA
26 Mayıs 2021 Çarşamba STAR TV yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 KABUKTAKİ HAYALET
22:15 KABUKTAKİ HAYALET
26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER
22:30 ALİ KUNDİLLİ
00:45 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
06:00 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 YEŞİL YOL
23:50 GÖNÜL DAĞI
26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 SURVİVOR PANORAMA
20:00 SURVİVOR
00:15 SURVİVOR EKSTRA
26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 ANMA GÜNÜ
02:30 ANMA GÜNÜ
26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 ABDU
09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 SENSİZ BELA
23:20 DAVETSİZ MİSAFİR
01:30 AH KALBİM