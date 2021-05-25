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Bu akşam hangi diziler var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

26 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Benim Adım Melek, Masumiyet, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Çarşamba akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 19:27
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

26 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, TV 8 ekranlarından Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?

ATV: Kuruluş Osman - 20:30

Kanal 7:Emanet – 20:00

Kanal D: Sadakatsiz – 20:00

26 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KURULUŞ OSMAN

00:20 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

03:05 EDHO

26 Mayıs 2021 Çarşamba KANAL D yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:15 KANLI DÖVÜŞ

03:00 GELİNİM MUTFAKTA

26 Mayıs 2021 Çarşamba STAR TV yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KABUKTAKİ HAYALET

22:15 KABUKTAKİ HAYALET

26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER

20:00 TÜRK İŞİ DONDURMA

22:30 ALİ KUNDİLLİ

00:45 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 YEŞİL YOL

23:50 GÖNÜL DAĞI

26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 ANMA GÜNÜ

02:30 ANMA GÜNÜ

26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ABDU

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 SENSİZ BELA

23:20 DAVETSİZ MİSAFİR

01:30 AH KALBİM


Son Güncelleme: 25.05.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
AkışıYayınTVVarDiziKanaldaHangi2 Mayıs
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