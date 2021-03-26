Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Ülkemizde televizyonlarda her gün birbirinden çeşitli birçok program yayınlanmaktadır. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşlarımız Cuma günü ekranlarda hangi programların bulunduğunu araştırıyor. Her gün televizyon kanallarında birbirinden çeşitli birçok program, dizi ve film yayınlanmaktadır. İzleyiciler TV’de bugün neler var diye merak ediyor. 26 Mart 2021 TV yayın akışı belli oldu.

Ramo

Ramo, her Cuma günü Show TV ekranlarında saat 20:00’da ekranlara gelecek. Bu hafta 37. Bölümü yayınlanacak. Ramo artık büyük oynuyor. Yurt dışına para götürmek gibi bir görevi var. Ancak bu para baronlarının dünyasını yıkmaya çalışmaktadır. Hasan ise Afet’in güvenini yeniden kazanmaya çalışmaktadır. Sibel ise çok farklı maceralara atılmıştır. Nehir de Sibel gibi farklı maceralara atılmıştır ve bir gün yolları kesişecektir.

Son Yaz

Seni Çok Bekledim

Son Yaz, her Cuma günü FOX TV ekranlarında saat 20:00’da ekranlara gelecek. Bu hafta 13. Bölümü yayınlanacak. Akgün, Selim’e teslim olmuştur. Akgün hakkında çıkan iddiaların doğru olduğu konuşuluyor. Bundan dolayı hapis cezası alacaktır. Selim ise Akgün’ü polise teslim etmekten vazgeçer. Bu yüzden onu saklamaktadır. Bundan dolayı Selim’in yaşamı da tehlikeye girdi. Yağmur, Akgün’ün saklandığı yeri keşfeder.

Seni Çok Bekledim, her Cuma günü Star TV ekranlarında saat 20:00’da ekranlara gelecek. Bu hafta 9. Bölümü yayınlanacak. Düğün vakti yaklaştığından Alize endişe duymaya başlamıştır. Alize’nin sırrı ortaya çıkınca Kadir bile şaşırdı. Kadir’in üvey babası Cemal ise onun yaşantısına iyice girecek. İsmet için çember giderek daralmaktadır. İsmet’in kızı ve karısı da bu olaylara karıştı. Selo ise hapishanede farklı arayışlar içindedir. Dışarıda olanlar onu da endişelendirmektedir.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar, her Cuma günü Kanal D ekranlarında saat 20:00’da ekranlara gelecek. Bu hafta 583. Bölümü yayınlanacak. Evrende yok edilemeyenler arasında gösterilen Arka Sokaklar, uzun bir süre boyunca yayınlanan nadir dizilerden biri olmayı başararak kendi alanında sayısız rekorlara imza atmaya devam ediyor. Nevbahar Pamiroğlu hapse girecektir. Ancak girmeden önce öyle bir oyun yapar ki oğlunu kurtarır. Bunu tabi ki güç kullanarak yapar. Giray görünürde suçluydu ancak bir anda suçsuz duruma düştü. Bundan dolayı Selin dahil herkes bir anda şoka uğradı. Selin tehlikeli bir işin içine düştü. Giray tek başına Selin’e ulaşarak kendisini de riske attı. Sonrasında onu telefonla taciz etmeye çalıştı. Selin ise onun yakınlarda bir yerlerde olduğunu düşündü. Selin’in kendisini yakalayacağını anlayan Giray, kaçarak kendisini kurtarmaya başladı. Giray kaçarken çıkmaz bir sokakta kaldı. Elindeki bir şırınga vardı. Onu Selin’e sapladı. Selin’i uyuttu.