Bu akşam hangi diziler var? 25 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı

Haftanın son günü şu karantina döneminde evde oturup ne yapacağız diye mi düşünüyorsunuz? Televizyon ekranında dizi, film ya da program seçmeye ne dersiniz. İşte bu akşam
TV8, Star TV, Fox TV, Kanal 7, Show TV, ATV, TRT 1, Kanal D'de neler var sizler için derledik.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
FOX TV’deyse saat 20:00’de kefaret dizi 23 bölümüyle sizlerle buluşacak. Kanal 7’de. Yemin, ATV’de. Hercai dizisi 69. Final bölümüyle son defa sizlerle buluşacak. 20:30’da TRT 1’de Teşkilat dizisi 8. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
TV 8, 25 Nisan yayın akışı. TV 8’de hangi diziler var?
- 07:00 – Oynat Bakalım programı
- 08:30 – Çok Yaşa Programı (yeni bölümü)
- 09:45 – 10 Yaş Genç programı (tekrar bölümü)
- 10:30 – Süper Bir Takım Çizgi filmi (yeni bölümü)
- 10:45 – Sinema
- 13:15 – Kırmızı Oda dizisi (tekrar bölümü)
- 17:15 – Survivor Panaroma programı (canlı yayınlanacak)
- 20:00 – Survivor 2021 (yeni bölümü)
- 00:15 – Survivor Extra programı (canlı yayınlanacak)
- 01:30 – Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan sohbet programı (yeni bölümü)
- 04:30 – Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ( tekrar bölümü)
Star TV, 25 Nisan yayın akışı. Star TV’de hangi diziler var?
- 06:00 – Güzel Köylü dizisi (tekrarı)
- 07:00 – Menajerimi Ara yerli dizi (tekrarı)
- 08:15 – Cocomelon çizgi filmi
- 09:00 – Sefirin Kızı dizisi (tekrarı)
- 12:00 – Tülin Şahin ile Moda programı
- 13:00 – Bir Demet Tiyatro (tekrar bölümü)
- 14:15 – Kağıt Ev dizisi (tekrar bölümü)
- 17:15 – Bekir Köse ile İftara Doğru Ramazan özel dini sohbet programı
- 18:45 – Star Ana Haber
- 20:00 – Menajerimi Ara Dizi
- 00:15 – Kağıt Ev dizisi (tekrar bölümü)
- 03:00 – Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi dini sohbet programı
- 05:00 – Türk Müziği dinletisi
FOX TV, 25 Nisan yayın akışı. FOX TV’de hangi diziler var?
- 08:30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programı
- 11:15 – Son Yaz dizisi (17. bölüm tekrarı)
- 13:30 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı (canlı yayınlanacak)
- 15:30 – Mucize Doktor dizisi (59. bölüm tekrarı)
- 18:00 – Bir Su Hikayesi yeni programı (1. bölüm)
- 19:00 – Hafta Sonu Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
- 20:00 – Kefaret dizisi ( 23. yeni bölümü)
- 00:15 – Yasak Elma (107. bölüm tekrarı)
- 02:45 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri dini sohbet programı (canlı yayınlanacak)
- 04:30 – Savaşçı dizisi (102. bölüm tekrarı)
- 06:00 – Kadın dizisi (tekrar)
Kanal 7, 25 Nisan yayın akışı. Kanal 7’de hangi diziler var?
- 06:30 – Kanal 7’de sabah, hafta sonu sabah haberi
- 07:45 – Akıllı Zeynebim filmi
- 09:50 – Elvan filmi
- 11:50 – Başkent Kulisi tartışma programı
- 12:45 – Yaralı Kalbim Hint dizisi (80.yeni bölümü)
- 15:00 – Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum programı
- 16:00 – Masum Hint dizisi (399. yeni bölümü)
- 18:00 – Hafta Sonu Haberleri
- 18:50 – İftar Saati Ramazan sohbet programı
- 20:00 – Yemin dizisi (332. yeni bölüm)
- 22:30 – Hz. Yusuf dizisi
- 00:45 – Hastane Önünde İncir Ağacı sinema filmi
- 01:45 – Mustafa Karataş ile Sahur Vakti Ramazan dini sohbet programı
- 04:50 – Mukabele dinletisi
Show TV, 25 Nisan yayın akışı. Show TV’de hangi diziler var?
- 06:15 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (61. bölüm tekrarı)
- 10:00 – Pazar Sürprizi programı
- 13:00 – Bir Şansım Olsa programı (29. bölüm tekrarı)
- 14:30 – Senede Bir Gün Türk sinema filmi
- 16:15 – Canım Kardeşim Türk sinema filmi
- 18:45 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 – Yol Arkadaşım Türk sinema filmi
- 22:45 – Yol Arkadaşım Türk sinema filmi (tekrar)
- 01:15 – Şehrin Adamı yabancı sinema
- 03:00 – Şehrin Adamı yabancı sinema (tekrar)
- 04:30 – Sevcan’la Lezzet Yolunda programı (10. bölüm Tekrarı)
ATV, 25 Nisan yayın akışı. ATV’de hangi diziler var?
- 07:30 – ATV’de Hafta Sonu haber programı
- 10:00 – İkiz Patiler sinema filmi (yabancı)
- 11:45 – Dizi TV programı (dizi fragmanları)
- 12:35 – Maraşlı dizisi (14. bölüm tekrarı)
- 15:45 – Bir Zamanlar Çukurova dizisi (93. bölüm tekrarı)
- 19:00 – Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 19:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ramazan dini sohbet programı
- 20:20 – Hercai dizisi (69. Final bölümü)
- 00:20 – Hacker sinema filmi (yabancı)
- 02:25 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı
- 04:55 – Hz. Ömer dizisi
- 05:35 – Bir Zamanlar Çukurova dizisi (93. tekrar bölümü)
TRT 1, 25 Nisan yayın akışı. TRT 1’de hangi diziler var?
- 05:23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:25 – Mesnevi’den Hikayeler programı
- 05:50 – Böyle Bitmesin dizisi (tekrar)
- 08:30 – Kuşlarla Yolculuk dizisi
- 09:00 – Diriliş “Ertuğrul” dizisi
- 11:50 – Enine Boyuna tartışma programı
- 13:00 – Şehirden Uzakta programı
- 14:10 – Mavera dizisi (13. bölüm tekrarı)
- 16:00 – Tozkoparan İskender dizisi (25. yeni bölümü)
- 18:00 – TRT 1 Ana Haber
- 18:30 – Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı
- 20:30 – Teşkilat dizisi (8. yeni bölümü)
- 23:45 – Mavera dizisi (14. yeni bölüm)
- 02:25 – Mesnevi’den Hikayeler programı
- 02:50 – Sahur Bereketi Ramazan dini sohbet programı
- 04:30 – Kur’an-I Kerim Hatm-İ Şerif dinletisi
Kanal D, 25 Nisan yayın akışı. Kanal D’de hangi diziler var?
- 06:30 – Geniş Aile dizisi (28. bölüm tekrarı)
- 08:30 – Konuştukça programı (61. yeni bölümü)
- 09:45 – Magazin D Pazar programı
- 12:00 – Arda ile Omuz Omuza yemek programı (89. yeni bölümü)
- 13:00 – Balçiçek’le Sohbete Geldik programı (25. yeni bölümü)
- 14:00 – Camdaki Kız dizisi (3. bölüm tekrarı)
- 18:45 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Çok Güzel Hareketler 2 komedi show programı (82. yeni bölümü)
- 17:00 – TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul canlı tenis oyunu şampiyonası (canlı yayınlanacak)
- 23:45 – Yeni Nesi AjanXXX2 sinema filmi (Yabancı)
- 04:45 – 5N1K programı
- 05:30 – Güllerin Savaşı dizisi (tekrar)
Son Güncelleme: 25.04.2021 16:49