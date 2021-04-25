Bu akşam hangi diziler var? 25 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı

Haftanın son günü şu karantina döneminde evde oturup ne yapacağız diye mi düşünüyorsunuz? Televizyon ekranında dizi, film ya da program seçmeye ne dersiniz. İşte bu akşam

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

TV8,TV, Fox TV, Kanal 7, Show TV, ATV,1, Kanal D'de neler var sizler için derledik.

Star TV’de saatler 20.00’ ı gösterdiğinde menajerimi ara dizisi 35 bölümüyle sizlerle olacak.

FOX TV’deyse saat 20:00’de kefaret dizi 23 bölümüyle sizlerle buluşacak. Kanal 7’de. Yemin, ATV’de. Hercai dizisi 69. Final bölümüyle son defa sizlerle buluşacak. 20:30’da TRT 1’de Teşkilat dizisi 8. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

TV 8, 25 Nisan yayın akışı. TV 8’de hangi diziler var?

07:00 – Oynat Bakalım programı

08:30 – Çok Yaşa Programı (yeni bölümü)

09:45 – 10 Yaş Genç programı (tekrar bölümü)

10:30 – Süper Bir Takım Çizgi filmi (yeni bölümü)

10:45 – Sinema

13:15 – Kırmızı Oda dizisi (tekrar bölümü)

17:15 – Survivor Panaroma programı (canlı yayınlanacak)

20:00 – Survivor 2021 (yeni bölümü)

00:15 – Survivor Extra programı (canlı yayınlanacak)

01:30 – Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan sohbet programı (yeni bölümü)

04:30 – Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ( tekrar bölümü)

Star TV, 25 Nisan yayın akışı. Star TV’de hangi diziler var?

06:00 – Güzel Köylü dizisi (tekrarı)

07:00 – Menajerimi Ara yerli dizi (tekrarı)

08:15 – Cocomelon çizgi filmi

09:00 – Sefirin Kızı dizisi (tekrarı)

12:00 – Tülin Şahin ile Moda programı

13:00 – Bir Demet Tiyatro (tekrar bölümü)

14:15 – Kağıt Ev dizisi (tekrar bölümü)

17:15 – Bekir Köse ile İftara Doğru Ramazan özel dini sohbet programı

18:45 – Star Ana Haber

20:00 – Menajerimi Ara Dizi

00:15 – Kağıt Ev dizisi (tekrar bölümü)

03:00 – Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi dini sohbet programı

05:00 – Türk Müziği dinletisi

FOX TV, 25 Nisan yayın akışı. FOX TV’de hangi diziler var?

08:30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programı

11:15 – Son Yaz dizisi (17. bölüm tekrarı)

13:30 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı (canlı yayınlanacak)

15:30 – Mucize Doktor dizisi (59. bölüm tekrarı)

18:00 – Bir Su Hikayesi yeni programı (1. bölüm)

19:00 – Hafta Sonu Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 – Kefaret dizisi ( 23. yeni bölümü)

00:15 – Yasak Elma (107. bölüm tekrarı)

02:45 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri dini sohbet programı (canlı yayınlanacak)

04:30 – Savaşçı dizisi (102. bölüm tekrarı)

06:00 – Kadın dizisi (tekrar)

Kanal 7, 25 Nisan yayın akışı. Kanal 7’de hangi diziler var?

06:30 – Kanal 7’de sabah, hafta sonu sabah haberi

07:45 – Akıllı Zeynebim filmi

09:50 – Elvan filmi

11:50 – Başkent Kulisi tartışma programı

12:45 – Yaralı Kalbim Hint dizisi (80.yeni bölümü)

15:00 – Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum programı

16:00 – Masum Hint dizisi (399. yeni bölümü)

18:00 – Hafta Sonu Haberleri

18:50 – İftar Saati Ramazan sohbet programı

20:00 – Yemin dizisi (332. yeni bölüm)

22:30 – Hz. Yusuf dizisi

00:45 – Hastane Önünde İncir Ağacı sinema filmi

01:45 – Mustafa Karataş ile Sahur Vakti Ramazan dini sohbet programı

04:50 – Mukabele dinletisi

Show TV, 25 Nisan yayın akışı. Show TV’de hangi diziler var?

06:15 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (61. bölüm tekrarı)

10:00 – Pazar Sürprizi programı

Sürprizi programı 13:00 – Bir Şansım Olsa programı (29. bölüm tekrarı)

14:30 – Senede Bir Gün Türk sinema filmi

16:15 – Canım Kardeşim Türk sinema filmi

18:45 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Yol Arkadaşım Türk sinema filmi

22:45 – Yol Arkadaşım Türk sinema filmi (tekrar)

01:15 – Şehrin Adamı yabancı sinema

03:00 – Şehrin Adamı yabancı sinema (tekrar)

04:30 – Sevcan’la Lezzet Yolunda programı (10. bölüm Tekrarı)

ATV, 25 Nisan yayın akışı. ATV’de hangi diziler var?

07:30 – ATV’de Hafta Sonu haber programı

10:00 – İkiz Patiler sinema filmi (yabancı)

11:45 – Dizi TV programı (dizi fragmanları)

12:35 – Maraşlı dizisi (14. bölüm tekrarı)

15:45 – Bir Zamanlar Çukurova dizisi (93. bölüm tekrarı)

19:00 – Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ramazan dini sohbet programı

20:20 – Hercai dizisi (69. Final bölümü)

00:20 – Hacker sinema filmi (yabancı)

02:25 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı

04:55 – Hz. Ömer dizisi

05:35 – Bir Zamanlar Çukurova dizisi (93. tekrar bölümü)

TRT 1, 25 Nisan yayın akışı. TRT 1’de hangi diziler var?

05:23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 – Mesnevi’den Hikayeler programı

05:50 – Böyle Bitmesin dizisi (tekrar)

08:30 – Kuşlarla Yolculuk dizisi

09:00 – Diriliş “Ertuğrul” dizisi

11:50 – Enine Boyuna tartışma programı

13:00 – Şehirden Uzakta programı

14:10 – Mavera dizisi (13. bölüm tekrarı)

16:00 – Tozkoparan İskender dizisi (25. yeni bölümü)

18:00 – TRT 1 Ana Haber

18:30 – Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı

20:30 – Teşkilat dizisi (8. yeni bölümü)

23:45 – Mavera dizisi (14. yeni bölüm)

02:25 – Mesnevi’den Hikayeler programı

02:50 – Sahur Bereketi Ramazan dini sohbet programı

04:30 – Kur’an-I Kerim Hatm-İ Şerif dinletisi

Kanal D, 25 Nisan yayın akışı. Kanal D’de hangi diziler var?