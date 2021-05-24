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Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

24 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Çukur, Yasak Elma, Kağıt EV gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Pazartesi akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00
Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

Haftanın ilk günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

24 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında Çukur dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV ekranlarından Kağıt Ev, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Fox TV ekranlarından Yasak Elma, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?

Show TV – Çukur – 20:00

TRT 1 – Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00

ATV -  Maraşlı – 20:30

Fox TV – Masumiyet– 20:00

Kanal 7 – Emanet – 20:00

Star TV – Kağıt Ev – 20:00

24 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

00:15 KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

05:50 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ACEMİ ANNELER

19:00 ANA HABER

20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

00:15 MASUMLAR APARTMANI

ATV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 MARAŞLI

00:20 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

03:05 EDHO

KANAL D YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

 18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

00:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

FOX TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MASUMİYET

00:15 SON YAZ

03:00 SAVAŞÇI

STAR TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.20 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 KAĞIT EV

00:15 GİŞE MEMURU

TV 8 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVİVOR

13:15 DOYA DOYA MODA

17.45 SURVİVOR PANAROMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 AK KIRLANGIÇ

09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 KENAN’DA BİR KUYU

01:30 AH KALBİM


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
TelevizyonTV Yayın AkışıDiziTV
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