Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri

Bugün hangi diziler var? 23 Nisan 2021 cuma günün dizileri ve yeni bölüm fragmanları!

1 - Güldür Güldür Show programı

Kanal: Show TV ekranlarında

Saati: 20:00’ de

Bölüm: 272. Karşınızda olacak

Güldür Güldür Show son bölümde neler oldu?

Ali Sunal'ın sunduğu eğlenceli bir program yapısı içeriğine sahip olan Güldür Güldür Show yeni bölüm için yayınlanan tanıtımlığıyla heyecanlandırmaya devam etti. Anlamış olacağınız program hız kesmeden eğlendirmeye devam etmektedir.

Yeni bölüm fragmanı:

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2 - Son Yaz

Kanal: FOX TV ekranlarında

Saati: 20:00’ de

Bölüm: 17. Bölümü ile karşınızda olacak

Son Yaz son bölümde neler oldu?

Son bölümde Akgün’ünün ceza evine girmesi herkeste büyük bir şok yaratmıştı. Selim, Akgün’ün ceza evinde hayati tehlikesinin olduğunu gözlemlemektedir. Bunun sebebi de bir yandan. Halil Sadi’nin adamları halen güç gösteri göstermektedirler. Akgün’ün yalnız bırakmayan Soner’ de ceza evine girmişti. İçeride birbirlerini arkasını kollarken, Akgün bir kimseden abisi dair bilgiler alır.

Yeni bölüm fragmanı:

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3 - Seni Çok Bekledim

Kanal: Star TV ekranlarında

Saati: 20:00’ de

Bölüm: 13. Bölümü ile karşınızda olacaktır.

Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?

Ayliz yaşanan tüm tatsız olaylardan sonra Erol’a “Kardeşim” diyemeyecek hale gelmiştir. Sibel ise yine bir planlar peşine girişerek ortalığı alev aldırdı. Cemal ise sebebinde bulunduğu vakalar yüzünden Kadir’in üzerine gelmektedir. Kadir onun katil bulunduğunu bir defa daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilmektedir.

Yeni bölüm fragmanı:

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4- Arka Sokaklar

Kanal: Kanal D ekranlarında

Saati: 20:00’ de

Bölüm: 587. Bölümü ile karışınızda olmaya devam edecektir.

Arka Sokaklar son bölümde, yeni bir suçlu kar maskesi takarak vatandaşlardan para almaya çalışmaktaydı. Bu durum ekibi ayaklandırmaktadır. Bir çete halinde gelen hırsızlar birisi ekip tarafından yakalanmıştır. Saldıran ve çete halinde gezen şahısların hepsi çocuk yaştadırlar. Yakalan Tamer hemen büroda sorguya alınır.

Yeni bölüm fragmanı:

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