Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri

Bugün hangi diziler var? 23 Nisan 2021 cuma günün dizileri ve yeni bölüm fragmanları!
1 - Güldür Güldür Show programı
Kanal: Show TV ekranlarında
Saati: 20:00’ de
Bölüm: 272. Karşınızda olacak
Güldür Güldür Show son bölümde neler oldu?
Ali Sunal'ın sunduğu eğlenceli bir program yapısı içeriğine sahip olan Güldür Güldür Show yeni bölüm için yayınlanan tanıtımlığıyla heyecanlandırmaya devam etti. Anlamış olacağınız program hız kesmeden eğlendirmeye devam etmektedir.
Yeni bölüm fragmanı:
2 - Son Yaz
Kanal: FOX TV ekranlarında
Saati: 20:00’ de
Bölüm: 17. Bölümü ile karşınızda olacak
Son Yaz son bölümde neler oldu?
Son bölümde Akgün’ünün ceza evine girmesi herkeste büyük bir şok yaratmıştı. Selim, Akgün’ün ceza evinde hayati tehlikesinin olduğunu gözlemlemektedir. Bunun sebebi de bir yandan. Halil Sadi’nin adamları halen güç gösteri göstermektedirler. Akgün’ün yalnız bırakmayan Soner’ de ceza evine girmişti. İçeride birbirlerini arkasını kollarken, Akgün bir kimseden abisi dair bilgiler alır.
Yeni bölüm fragmanı:
3 - Seni Çok Bekledim
Saati: 20:00’ de
Bölüm: 13. Bölümü ile karşınızda olacaktır.
Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
Ayliz yaşanan tüm tatsız olaylardan sonra Erol’a “Kardeşim” diyemeyecek hale gelmiştir. Sibel ise yine bir planlar peşine girişerek ortalığı alev aldırdı. Cemal ise sebebinde bulunduğu vakalar yüzünden Kadir’in üzerine gelmektedir. Kadir onun katil bulunduğunu bir defa daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilmektedir.
Yeni bölüm fragmanı:
4- Arka Sokaklar
Kanal: Kanal D ekranlarında
Saati: 20:00’ de
Bölüm: 587. Bölümü ile karışınızda olmaya devam edecektir.
Arka Sokaklar son bölümde, yeni bir suçlu kar maskesi takarak vatandaşlardan para almaya çalışmaktaydı. Bu durum ekibi ayaklandırmaktadır. Bir çete halinde gelen hırsızlar birisi ekip tarafından yakalanmıştır. Saldıran ve çete halinde gezen şahısların hepsi çocuk yaştadırlar. Yakalan Tamer hemen büroda sorguya alınır.
Yeni bölüm fragmanı: