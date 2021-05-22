Bu akşam hangi diziler var? 23 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
23 Mayıs 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 16 Mayıs 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
23 Mayıs 2021 Pazar günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Kefaret, TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Star TV ekranlarında Menajerimi Ara dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
23 Mayıs Pazar günü hangi kanalda hangi dizi var?
Fox TV: Kefaret - 20:00
Kanal 7: Yemin– 20:00
TRT 1: Teşkilat – 20:00
Star TV: Menajerimi Ara – 20:00
23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı
Show TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:15 ALEV ALEV
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM
16:15 ÖYLE OLSUN
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 DELİHA 2
22:30 ACI TATLI EKŞİ
00:30 DELİHA 2
02:45 ACI TATLI EKŞİ
04:30 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA
TRT 1 yayın akışı 23 Mayıs Pazar
05:50 ELİMİ BIRAKMA
08:55 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
11:50 ENİNE BOYUNA
13:00 YERLİ BELGESEL
14:10 YERLİ DİZİ
17:00 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TEŞKİLAT
00:15 3’TE 3
01:30 DİRİŞ ERTUĞRUL
03:40 YERLİ DİZİ
ATV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR’AN VE SÜNET
11:45 DİZİ TV
12:35 KURULUŞ OSMAN
16:30 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 HESAPLAŞMA
02:50 EDHO
05:30 KURULUŞ OSMAN
Kanal D yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:30 GENİŞ AİLE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK
14:00 HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23:45 HEKİMOĞLU
02:15 TRAJEDİ KIZLARI
03:45 5N1K
04:30 GÜLLERİN SAVAŞI
Fox TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 KEFARET - TEKRAR
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
20:00 KEFARET
00:15 MASUMİYET
02:45 SAVAŞÇI
04:45 MASUMİYET
06:00 KADIN
Star TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MEDCEZİR / TKR
10:00 YERLİ DİZİ
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA / 324
13:00 YERLİ DİZİ
16:00 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 MENAJERİMİ ARA / 37
00:30 YERLİ DİZİ
TV 8 yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:30 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 ON YAŞ GENÇ
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 KIRMIZI ODA
16:45 MUTLULUK ZAMANI
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KALEMCİ KIZ
09:50 MUHABBET KAPISI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 TATLI BELA
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 KORKUSUZLAR
01:45 AH KALBİM