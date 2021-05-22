Bu akşam hangi diziler var? 23 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 16 Mayıs 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

23 Mayıs 2021 Pazar günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Kefaret, TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Star TV ekranlarında Menajerimi Ara dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

23 Mayıs Pazar günü hangi kanalda hangi dizi var?

Fox TV: Kefaret - 20:00

Kanal 7: Yemin– 20:00

TRT 1: Teşkilat – 20:00

Star TV: Menajerimi Ara – 20:00

23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı

Show TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:15 ALEV ALEV

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

16:15 ÖYLE OLSUN

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 DELİHA 2

22:30 ACI TATLI EKŞİ

00:30 DELİHA 2

02:45 ACI TATLI EKŞİ

04:30 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA

TRT 1 yayın akışı 23 Mayıs Pazar

05:50 ELİMİ BIRAKMA

08:55 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 YERLİ BELGESEL

14:10 YERLİ DİZİ

17:00 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

00:15 3’TE 3

01:30 DİRİŞ ERTUĞRUL

03:40 YERLİ DİZİ

ATV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR’AN VE SÜNET

11:45 DİZİ TV

12:35 KURULUŞ OSMAN

16:30 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 HESAPLAŞMA

02:50 EDHO

05:30 KURULUŞ OSMAN

Kanal D yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR

16:00 CAMDAKİ KIZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 HEKİMOĞLU

02:15 TRAJEDİ KIZLARI

03:45 5N1K

04:30 GÜLLERİN SAVAŞI

Fox TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 KEFARET - TEKRAR

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

20:00 KEFARET

00:15 MASUMİYET

02:45 SAVAŞÇI

04:45 MASUMİYET

06:00 KADIN

Star TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MEDCEZİR / TKR

10:00 YERLİ DİZİ

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA / 324

13:00 YERLİ DİZİ

16:00 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA / 37

00:30 YERLİ DİZİ

TV 8 yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:30 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 KIRMIZI ODA

16:45 MUTLULUK ZAMANI

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KALEMCİ KIZ

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 KORKUSUZLAR

01:45 AH KALBİM