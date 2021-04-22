Bu akşam hangi diziler var? 22 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

22 Nisan Perşembe akşamında televizyonda hangi dizilerin yer aldığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

ATV’de 22 Nisan Perşembe günü hangi dizi var?

Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 93. Bölüm bölümü ile saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm fragmanı..

FOX TV 22 Nisan Perşembe günü hangi dizi var?

Mucize Doktor

Mucize Doktor dizisi 59. Bölüm bölümü ile saat 20.00’da Fox TV ekranlarında olacak. İşte Mucize Doktor 59. Bölüm fragmanı..

Star TV 22 Nisan Perşembe günü hangi dizi var?

Akrep

Akrep dizisi 19. Bölüm bölümü ile saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak. İşte Mucize Doktor 19. Bölüm fragmanı..

Show TV 22 Nisan Perşembe günü hangi dizi var?

Alev Alev

Alev Alev dizisi 23. Bölüm bölümü ile saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak. İşte Alev Alev 23. Bölüm fragmanı..