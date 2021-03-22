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Bu akşam hangi diziler var? 22 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

İzleyiciler 22 Mart Pazartesi akşamında televizyonda hangi dizilerin yayınlandığını merak ediyor. Pazartesi akşamında televizyonda Show'da Çukur, Star'da Sefirin Kızı, Fox'da Yasak Elma ve TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu dizileri yer alıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:46
Bu akşam hangi diziler var? 22 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
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22 Mart 2021 Pazartesi akşamında izleyiciler televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. 22 Mart Pazartesi akşamında televizyonda Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri yer alıyor.

Show TV

Çukur Show TV ekranlarında 20.00’da  4.Sezon 29. Bölümü ile ekranlarda olacak.

Çukur Bölüm 4.Sezon 29.Bölüm Fragmanı

Fox TV

Yasak Elma Fox Tv ekranlarında 20.00’da  103. Bölümü ile ekranlarda olacak.

Yasak Elma 103.Bölüm Fragmanı

Star TV

Sefirin Kızı Star TV ekranlarında 20.00’da 45. Bölümü ile ekranlarda olacak.

Sefirin Kızı 45.Bölüm Fragmanı

TRT 1

Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1 ekranlarında 20.00’da 26. Bölümü ile ekranlarda olacak.

Uyanış Büyük Selçuklu 26.Bölüm Fragmanı

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 16:46
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22MartDizi
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