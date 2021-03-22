Bu akşam hangi diziler var? 22 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

22 Mart 2021 Pazartesi akşamında izleyiciler televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. 22 Mart Pazartesi akşamında televizyonda Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri yer alıyor.
Show TV
Çukur Show TV ekranlarında 20.00’da 4.Sezon 29. Bölümü ile ekranlarda olacak.
Çukur Bölüm 4.Sezon 29.Bölüm Fragmanı
Fox TV
Yasak Elma Fox Tv ekranlarında 20.00’da 103. Bölümü ile ekranlarda olacak.
Yasak Elma 103.Bölüm Fragmanı
Star TV
Sefirin Kızı Star TV ekranlarında 20.00’da 45. Bölümü ile ekranlarda olacak.
Sefirin Kızı 45.Bölüm Fragmanı
TRT 1
Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1 ekranlarında 20.00’da 26. Bölümü ile ekranlarda olacak.
Uyanış Büyük Selçuklu 26.Bölüm Fragmanı
Son Güncelleme: 22.03.2021 16:46