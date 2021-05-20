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Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

21 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 21 Mayıs 2021 Cuma, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Akıncı, Kırmızı Oda ve Payitaht Abdülhamid gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Cuma akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:38
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı

Haftanın sonunda TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

21 Mayıs 2021 Cuma hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 21 Mayıs 2021 Cuma ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

21 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cuma akşamı ATV ekranlarında Akıncı, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Cuma günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Payitaht Abdülhamid- 20:00

ATV: Akıncı - 20:30

Kanal 7:Emanet – 20:00

Kanal D: Arka Sokaklar – 20:00

21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı

Show TV yayın akışı 21 Mayıs Cuma

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 İNTİKAM

TRT 1 yayın akışı 21 Mayıs Cuma

05:40 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

00:15 KELEBEĞİN RÜYASI

ATV yayın akışı 21 Mayıs Cuma

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZ CEVAPLIYOR

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN

22:15 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN

00:45 EDHO

Kanal D yayın akışı 21 Mayıs Cuma

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 CAMDAKİ KIZ

Fox TV yayın akışı 21 Mayıs Cuma

07:00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 SON YAZ

00:15 SAVAŞÇI

02:45 KEFARET

Star TV yayın akışı 21 Mayıs Cuma

06:100 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK

00:15 KAÇIŞ PLANI 2

TV 8 yayın akışı 21 Mayıs Cuma

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR 2021

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 EMRE DORMEN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

Kanal 7 yayın akışı 21 Mayıs Cuma

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ACI KİN

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 FADİME’NİN DESTANI

01:30 AH KALBİM


Son Güncelleme: 20.05.2021 12:38
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