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Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı

21 Mart Pazar akşamı, hangi kanalda hangi diziler var? Saat kaçta yayınlacak? Pazar akşamları tam televizyonun karşısına geçip keyif yapmalık bir akşam olduğu için evde olanlar akşam hangi kanalda hangi dizinin olduğunu internetten araştırıyor. Bizde sizler için bu haberi yaptık. Bakalım hangi kanalda gün boyu neler var.

21 Mart 2021 Pazar 13:47
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
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21 Mart Pazar günü yayın akışını siz televizyon severler için düzenledik.

-Show Tv'de Arıza dizisi merakla bekleyenler için link bıraktık. Dizi saat: 20.00'da ekrana gelecek ve 27.bölümüyle sizlerle olacak. Fragmanı sizlerle burada;

https://www.youtube.com/watch?v=BtS7C_HRoRA

Son bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyicisini merakta bırakan Arıza'da şunlar oldu, Hastane de aldıkları duyumla Mert ve Haşmet'in durumu herkesi şok etti. Yaşlı adam oyunları bozmak için değişik hamlelerde bulunmaya doğru adım atmaya başladı ve masadan Mithat'ı çıkardı. Ekipler bölündü ve içlerine kapandı, taraf seçmeye başladılar. Düşmanla ilgili gelişmeler yaşandı.

-Atv ekranlarının meşhur dizisi Hercai bu haftada neler olacak dürtüsüyle saat: 20.00'da 64.bölümüyle ekranlara gelecek. Fragman linkini sizler için ekliyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=pjoBDchQNR0

Son bölümünde neler oldu bir hatırlayalım, Reyyan safiyane davranışıyla herkesi kendisi gibi görüyordu ama gördükleri karşısında Dilsah'ın gerçek suratını görerek hayal kırıklığı yaşadı. Reyyan dikkat etmesi gerektiğinin farkına vardı. Ortadan birden bire kaybolan Azat için Miran'ın söylediklerine itimat eden Cihan, nikah töreninde saldırdı. Gerçeklerin saklanamayacağını anlatanlar Miran için gece ayarladı. Miran her şeyden habersiz ilerlerken onu bu yolda durduracak tek isim Reyyan'dır.

-Fox Tv ekranlarına Kefaret dizisiyle dönen Nurgun Yeşilçay, oyunculuğu ile izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Dizi saat: 20.00'de 18.bölümüyle sizlerle olacak. Fragmanı sizler için aşağıda yer alıyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=13vlikKsUDY

Son bölümde neler yaşandı bakalım, Sinan Sude'nin üvey babası olmak için evlenip çiftliğe gelmesi lazım. Ahmet Arzu ile yasak aşkı büyüyüp giderken, bunu öğrenen eşi Meltem, bu aldatmayı belgelemek için dedetif tutar ama dedektifin işini yapmadığını sanarak olayları berbat eder. 

-Star Tv'nin hafta sonu vazgeçilmez ünlülerin akın ettiği dizisi Menajerimi Ara, kaldığı yerden devam ediyor.  Dizi saat: 20.00'da yayınlacak ve 30.bölümle karşınızda olacak. Fragmanını sizler için bırakıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=RmWd8OW18ro

Son bölümüne hep birlikte baklım, yine birbirinden ünlü isimleri dizide konuk eden oyuncular bu hafta Özge Borak katılıyor. Dicle ve Barış yeni projelere yelken açarken orada yine tanıdık bir yüz ile Ömer'le karşılaşırlar.  Barış bu durumdan hoşnut olmasada Dicle arada kaldı. Çınar, Sedef Avcıyı dahil etse de komedyenlerin tutkusundan bir türlü kopamayan Avcı'yı çekmek zor oldu. Feris, Beren için ilerlemeyi düşünse de Serkan çıkışla dikkatleri üzerine çekecek.

Her hafta sizler için ekranlara gelecek dizileri derliyoruz ve özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Fragmanları ekte yer ederek, kolaylıkla tıklayıp dizinin fragman sahnelerine hatta ve hatta dizinin geçmiş bölümlerine erişme olanağı bile haberimizle sizler için sağlıyoruz. Pazar akşamı için iyi seyirler.



Son Güncelleme: 21.03.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıKanal21 Mart
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