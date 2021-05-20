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Bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

20 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 20 Mayıs 2021 Perşembe, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Çarşamba akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:27
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 20 Mayıs 2021 Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

20 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Mucize Doktor, TRT 1 ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV ekranlarından Alev Alev, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Perşembe günü hangi kanalda hangi dizi var?

Star TV: Akrep – 20:00

TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs - 20:00

ATV: Bir Zamanlar Çukurova- 20:30

Fox TV: Mucize Doktor- 20:00

Kanal 7:Emanet – 20:00

Show TV Alev Alev – 20:00

Kanal D: Camdaki Kız – 20:00

20 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı

Show TV yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

00:15 RESİMDEKİ SEVGİLİ

TRT 1 yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

05:35 VUSLAT

09:00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS

00:15 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

ATV yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

01:30 EDHO

Kanal D yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

00:45 SADAKATSİZ

Fox TV yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DK SAĞLIK

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MUCİZE DOKTOR

00:15 SON YAZ

02:45 SAVAŞÇI

Star TV yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 GİŞE MEMURU

TV 8 yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 SURVIVOR 2021

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı 20 Mayıs Perşembe

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 SARI KIZ TEPESİ

09:30 MUHABBET KAPISI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 TATLI BELA

23:20 EY OĞU

01:30 AH KALBİM

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 19:27
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