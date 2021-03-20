Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Bugün televizyonlarda hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 20 Mart 2021 Cumartesi gününün merakla beklenen dizilerini sizler için hazırladık…

Gönül Dağı

TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi bu hafta 21. bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Gönül Dağı'nın son bölümünde ne oldu?

Taner, evlilik teklifine Dilek tarafından olumlu bir geri dönüş almasıyla birlikte durumu aileleri ile de paylaşmaya karar verdiler fakat bu durum kolay olmadı. Bir taraf sade bir düğün isterken bir taraf nişan ve düğün konusunda ısrarcı oldu. Yaşar’ın baskısına dayanmak istemeyen Elif ise yüzüğü çıkardı ancak Yaşar bu durumu fark edemedi ve nişan günü olay çıkardı. Sağlığı bozulan Semir ise herkesi endişelendirdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV’de 20.00’de yayınlanmaya devam eden dizide bu hafta 56. bölüm karlımızda olacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümünde ne oldu?

Yıllar sonra iki aile ilk kez güçlerini birleştirdi. Bütün aşıklar tekrar bir araya geldi ve iki ailenin anlaşmazlıkları neredeyse tamamen çözüldü.

Sen Çal Kapımı

Saat 20.00’de Fox TV’de 36. bölümü yayınlancak olan Sen Çal Kapımı heyecanla bekleniyor.

Sen Çal Kapımı son bölümünde ne oldu?

Serkan’ı öpünce her şeyi geri hatırlayacağını düşünen Eda, Serkan’dan beklemediği bir tepki alınca çok kızdı. Serkan’ın bu olay karşısındaki tavrı ikili arasındaki aşk oyununu daha da alevlendirdi.

Kardeşlerim

Kardeşlerim dizisi Atv’de, 20.00’de bu hafta 5. bölümünü yayınlayacak.

Kardeşlerim dizisinin son bölümünde ne oldu?

Ömer ve Oğulcan’ın sıkıntıları Kadir’i de üzüntüye sokar. Kadir başının dertte olmadığını düşünse de kardeşler son olarak kazayla şok oldu.