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Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Tam kısıtlama sürecinde herkes vaktinin bir çoğunu televizyon karşısında geçiriyor. Hal böyle olunca birçok seyirci ekranda hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Diziler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri gibi yapımlar belirlenmiş olan saatlerde seyirci ile buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi kanalda hangi dizi var? İşte tam liste TV yayın akışı…

02 Mayıs 2021 Pazar 16:19
Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor. Haftanın son günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi kanalda hangi dizi var? İşte tam liste TV yayın akışı…

2 Mayıs 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

2 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Kutup Macerası
  • 11:45 Dizi TV
  • 12:35 Kuruluş Osman
  • 15:45 Kardeşlerim
  • 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
  • 19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 20:30 Kim Milyoner Olmak İster

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı

  • 06:30 Geniş Aile
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:00 Arda ile Omuz Omuza
  • 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
  • 14:00 Galaksinin Koruyucuları
  • 16:15 Sadakatsiz
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:45 Hekimoğlu

2 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı

  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Ev
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara

FOX TV 2 Mayıs Pazar yayın akışı

  • 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Son Yaz
  • 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
  • 15:30 Mucize Doktor
  • 18:00 Bir Su Hikayesi
  • 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Kefaret

 2 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı

  • 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:15 Mesnevi'den Hikayeler
  • 05:45 Elimi Bırakma
  • 08:50 Kuşlarla Yolculuk
  • 09:15 Diriliş "Ertuğrul"
  • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
  • 13:00 Şehirden Uzakta
  • 14:10 Mavera (Altyazılı)
  • 15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
  • 20:30 Teşkilat (Altyazılı)
  • 23:45 Mavera (Altyazılı)

2 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 10 Yal Genç
  • 10:30 Süper 1 Takım
  • 10:45 Survivor Panaroma
  • 13:15 Kırmızı Oda
  • 15:45 Sinema
  • 20:00 Survivor 2021

2 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı

  • 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
  •  07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Son Hıçkırık
  • 16:15 Ne Olacak Şimdi
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Aile Arasında

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı

- 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

- 07:45 Film

- 09:50 Film

- 11.50 Başkent Kulisi

- 12:45 Yaralı Kalbim

- 15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

- 16:00 Masum

- 18:00 Hafta Sonu Haberleri

- 19:00 Yemin

- 22:20 Tatlı Bela

2 Mayıs 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı

  • 05:43 İstiklal Marşı
  • 05:45 Galeri 2 - Süleyman Saim Tekcan
  • 06:00 Geleneğin Kalp Atışları
  • 06:30 Opera Dünyası
  • 07:00 Karalama Defteri
  • 07:30 İzler Suretler
  • 07:50 Bir Resim Bir Hikaye
  • 08:20 Eskici
  • 08:45 Kelimeler ve Şeyler
  • 09:30 Westen: Hızlı Silah (Posse)
  • 11:15 Kısa Bir Ara
  • 11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
  • 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
  • 13:00 Konsere Doğru
  • 13:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)
  • 15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
  • 16:00 Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye 'Ankara Devlet Tiyatrosu'
  • 17:45 Geri Dönüşen Sanat
  • 18:00 Koleksiyoner
  • 18:30 Anadolu Arkeolojisi
  • 19:00 Anjelika Akbar İle Sesler
  • 19:30 Geziyorum
  • 20:00 Sarayın Lezzetleri
  • 20:30 Tarihin Ruhu
  • 21:00 Fotoğraflar
  • 21:15 Film Önü
  • 21:30 Sınırı Geçmek (Crossing The Border)
  • 23:10 Film Arkası
  • 23:45 Konsere Doğru
  • 00:15 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)
  • 01:45 Westen: Hızlı Silah (Posse)
  • 03:15 Film Önü
  • 03:30Sınırı Geçmek (Crossing The Border)

2 Mayıs 2021 Pazar a2 yayın akışı

  • 07: 30 Kertenkele
  • 09: 30 Selena
  • 11: 30 Bez Bebek
  • 13: 30 Çocuklar Duymasın
  • 15: 45 Bez Bebek
  • 18: 00 Selena
  • 20: 00 Çocuklar Duymasın



Son Güncelleme: 02.05.2021 16:19
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2 MayısHangiKanaldaDiziVarTVYayınAkışı
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