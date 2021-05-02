Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor. Haftanın son günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi kanalda hangi dizi var? İşte tam liste TV yayın akışı…

2 Mayıs 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

2 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kutup Macerası

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:45 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kim Milyoner Olmak İster

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Galaksinin Koruyucuları

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

2 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Ev

13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

14:15 Boşver Arkadaş

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV 2 Mayıs Pazar yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

2 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Mesnevi'den Hikayeler

05:45 Elimi Bırakma

08:50 Kuşlarla Yolculuk

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Mavera (Altyazılı)

15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

2 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yal Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

2 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile Arasında

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı

- 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

- 07:45 Film

- 09:50 Film

- 11.50 Başkent Kulisi

- 12:45 Yaralı Kalbim

- 15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

- 16:00 Masum

- 18:00 Hafta Sonu Haberleri

- 19:00 Yemin

- 22:20 Tatlı Bela

2 Mayıs 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Galeri 2 - Süleyman Saim Tekcan

06:00 Geleneğin Kalp Atışları

06:30 Opera Dünyası

07:00 Karalama Defteri

07:30 İzler Suretler

07:50 Bir Resim Bir Hikaye

08:20 Eskici

08:45 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Westen: Hızlı Silah (Posse)

11:15 Kısa Bir Ara

11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye 'Ankara Devlet Tiyatrosu'

17:45 Geri Dönüşen Sanat

18:00 Koleksiyoner

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Anjelika Akbar İle Sesler

19:30 Geziyorum

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Sınırı Geçmek (Crossing The Border)

23:10 Film Arkası

23:45 Konsere Doğru

00:15 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

01:45 Westen: Hızlı Silah (Posse)

03:15 Film Önü

03:30Sınırı Geçmek (Crossing The Border)

2 Mayıs 2021 Pazar a2 yayın akışı