Bu akşam hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
2 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
2 Haziran 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
2 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, TV 8 ekranlarından Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?
ATV: Kuruluş Osman - 20:30
Kanal 7:Emanet – 20:00
Kanal D: Sadakatsiz – 20:00
2 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı
2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KURULUŞ OSMAN
00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
03:05 EDHO
2 Haziran 2021 Çarşamba KANAL D yayın akışı
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 SADAKATSİZ
23:15 YERLİ DİZİ
03:00 GELİNİM MUTFAKTA
2 Haziran 2021 Çarşamba STAR TV yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 YÜKSEK SOSYETE
11:15 KAÇAK GELİNLER
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 PARKER
22:30 ARKADAŞIM HOŞGELDİN
2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
20:00 VAY HALİME
22:45 ANAMIZ VAR
00:45 VAY HALİME
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
05:30 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 MASUMLAR APARTMANI
23:30 STAJYER
2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 SURVİVOR PANORAMA
20:00 SURVİVOR
00:15 SURVİVOR EKSTRA
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 ALEV ALEV
10:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 ÇUKUR
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 AL FADİMEM
09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 SENSİZ BELA
23:20 SAF ASAF
01:30 AH KALBİM