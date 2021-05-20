Bu akşam hangi diziler var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

19 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Benim Adım Melek - 20:00

ATV: Kuruluş Osman - 20:00

Kanal 7:Emanet – 19:00

Kanal D: Sadakatsiz – 20:00

19 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

Show TV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 YAŞAMIN ÖTESİNDE

TRT 1 yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

06:00 VUSLAT

09:00 ANITKABİR’DEN NAKLEN

09:15 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

14:00 KALK GİDELİM

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 BENİM ADIM MELEK

23:55 MENDİLİM KEKİK KOKUYOR

02:10 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

ATV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KURULUŞ OSMAN

00:20 MARAŞLI

03:05 EDHO

Kanal D yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:30 CAMDAKİ KIZ

02:00 GELİNİM MUTFAKTA

Fox TV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE...

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 AİLE HÜKÜMETİ

22:00 ÇAT KAPI AŞK

23:45 AİLE HÜKÜMETİ

01:45 SAVAŞÇI

Star TV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ

18:30 STAR HABER

20:00 SAHİL GÜVENLİK

22:30 SAHİL GÜVENLİK

00:30 KAĞIT EV

TV 8 yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE KOLAJ

20:00 SURVİVOR 2021

00:15 SURVIVOR EKSTRA

01:30 DOYA DOYA MODA

Kanal 7 yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 AKBAŞ BASKINI

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:45 TATLI BELA

23:20 KINALI HASAN

01:30 AH KALBİM