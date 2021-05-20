Bu akşam hangi diziler var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
19 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
19 Mayıs 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
19 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1: Benim Adım Melek - 20:00
ATV: Kuruluş Osman - 20:00
Kanal 7:Emanet – 19:00
Kanal D: Sadakatsiz – 20:00
19 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
Show TV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 YAŞAMIN ÖTESİNDE
TRT 1 yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
06:00 VUSLAT
09:00 ANITKABİR’DEN NAKLEN
09:15 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
14:00 KALK GİDELİM
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 BENİM ADIM MELEK
23:55 MENDİLİM KEKİK KOKUYOR
02:10 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI
ATV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KURULUŞ OSMAN
00:20 MARAŞLI
03:05 EDHO
Kanal D yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 SADAKATSİZ
23:30 CAMDAKİ KIZ
02:00 GELİNİM MUTFAKTA
Fox TV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE...
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 AİLE HÜKÜMETİ
22:00 ÇAT KAPI AŞK
23:45 AİLE HÜKÜMETİ
01:45 SAVAŞÇI
Star TV yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ
18:30 STAR HABER
20:00 SAHİL GÜVENLİK
22:30 SAHİL GÜVENLİK
00:30 KAĞIT EV
TV 8 yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE KOLAJ
20:00 SURVİVOR 2021
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 DOYA DOYA MODA
Kanal 7 yayın akışı 19 Mayıs Çarşamba
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 AKBAŞ BASKINI
09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:45 TATLI BELA
23:20 KINALI HASAN
01:30 AH KALBİM