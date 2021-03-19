Bu akşam hangi diziler var? 19 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Yeni yılla birlikte televizyonda her gün dizilerin,programların yeni bölümleri ekrana geliyor. İzledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler televizyon yayın akışını sık sık takip etmektedir. 19 Mart Cuma günü yayına gelecek programlar, diziler ve filmler belli oldu. 19 Mart’ta televizyonda ne var?

19 Mart Cuma tv yayın akışı

Trt 1

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht Abdülhamid -Yeni Bölüm

00:15 Komplo Teorisi - Sinema

02:35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Atv

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı -Yeni Bölüm

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Kırgın Çiçekler

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

Show tv

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo (Yeni Bölüm)

23:45 Jackie Chan İz Peşinde - Sinema

02:00 Jackie Chan İz Peşinde -Tekrar

03:45 Çukur

Star tv

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim -Yeni Bölüm

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kuralsız -Yabancı Sinema

Kanal D

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Sadakatsiz

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Afili Aşk

Fox tv

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Refika İle Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Son Yaz -Yeni Bölüm

00:15 Sen Çal Kapımı

02:45 Yasak Elma

05:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

TV 8