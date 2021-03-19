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Bu akşam hangi diziler var? 19 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

19 Mart Cuma günü televizyonda ne olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugünün tv akışı nedir sorusu gündemi oluşturuyor. İşte 19 Mart Cuma gününün tv akışı...

19 Mart 2021 Cuma 14:45
Bu akşam hangi diziler var? 19 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
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Yeni yılla birlikte televizyonda her gün dizilerin,programların yeni bölümleri ekrana geliyor. İzledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler televizyon yayın akışını sık sık takip etmektedir. 19 Mart Cuma günü yayına gelecek programlar, diziler ve filmler belli oldu. 19 Mart’ta televizyonda ne var?

19 Mart Cuma tv yayın akışı

Trt 1

  • 05:40 Seksenler
  • 06:50 Acemi Anneler
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
  • 11:00 Kalk Gidelim
  • 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 15:55 Acemi Anneler
  • 17:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Payitaht Abdülhamid -Yeni Bölüm
  • 00:15 Komplo Teorisi - Sinema
  • 02:35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Atv

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Akıncı -Yeni Bölüm
  • 00:20 Kuruluş Osman
  • 03:20 Kırgın Çiçekler
  • 05:20 Bir Zamanlar Çukurova

Show tv

  • 06:00 Adını Feriha Koydum
  • 08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
  • 10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
  • 12:45 Kalp Atışı
  • 15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
  • 23:45 Jackie Chan İz Peşinde - Sinema
  • 02:00 Jackie Chan İz Peşinde -Tekrar
  • 03:45 Çukur

Star tv

  • 06:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Bir Demet Tiyatro
  • 18:30 Star Haber
  • 20:00 Seni Çok Bekledim -Yeni Bölüm
  • 00:30 Yerli Dizi Tekrar
  • 03:00 Kuralsız -Yabancı Sinema

Kanal D

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Sadakatsiz
  • 02:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 Afili Aşk

Fox tv

  • 07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 Refika İle Öze Dönüş
  • 14:00 Temizlik Benim İşim
  • 16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  • 20:00 Son Yaz -Yeni Bölüm
  • 00:15 Sen Çal Kapımı
  • 02:45 Yasak Elma
  • 05:00 Zümrüdüanka
  • 06:00 Kadın

 

 

TV 8

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Yerli Sinema
  • 10:45 Survivor Panorama
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Kırmızı Oda- Özet
  • 20:00 Kırmızı Oda -Yeni Bölüm
  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
  • 02:30 Doya Doya Moda
  • 04:30 Survivor Panorama

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Tv Akışı19 Mart Cuma Tv Akışı
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