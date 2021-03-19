Bu akşam hangi diziler var? 19 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Yeni yılla birlikte televizyonda her gün dizilerin,programların yeni bölümleri ekrana geliyor. İzledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler televizyon yayın akışını sık sık takip etmektedir. 19 Mart Cuma günü yayına gelecek programlar, diziler ve filmler belli oldu. 19 Mart’ta televizyonda ne var?
19 Mart Cuma tv yayın akışı
Trt 1
- 05:40 Seksenler
- 06:50 Acemi Anneler
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
- 11:00 Kalk Gidelim
- 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Payitaht Abdülhamid -Yeni Bölüm
- 00:15 Komplo Teorisi - Sinema
- 02:35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Atv
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Akıncı -Yeni Bölüm
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:20 Kırgın Çiçekler
- 05:20 Bir Zamanlar Çukurova
Show tv
- 06:00 Adını Feriha Koydum
- 08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
- 10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 12:45 Kalp Atışı
- 15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
- 23:45 Jackie Chan İz Peşinde - Sinema
- 02:00 Jackie Chan İz Peşinde -Tekrar
- 03:45 Çukur
Star tv
- 06:00 Benim Tatlı Yalanım
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:30 Bir Demet Tiyatro
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Seni Çok Bekledim -Yeni Bölüm
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Kuralsız -Yabancı Sinema
Kanal D
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Afili Aşk
Fox tv
- 07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 Refika İle Öze Dönüş
- 14:00 Temizlik Benim İşim
- 16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Son Yaz -Yeni Bölüm
- 00:15 Sen Çal Kapımı
- 02:45 Yasak Elma
- 05:00 Zümrüdüanka
- 06:00 Kadın
TV 8
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Yerli Sinema
- 10:45 Survivor Panorama
- 13:00 Doya Doya Moda
- 17:15 Kırmızı Oda- Özet
- 20:00 Kırmızı Oda -Yeni Bölüm
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 Doya Doya Moda
- 04:30 Survivor Panorama
Son Güncelleme: 19.03.2021 14:45