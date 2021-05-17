Bu akşam hangi diziler var? 18 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı

Haftanın ikinci gününde TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

18 Mayıs 2021 Salı hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 18 Mayıs 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

18 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Salı akşamı ATV ekranlarında Sefirin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ve Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Salı günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00

ATV: EDHO – 20:00

Kanal 7: Emanet – 19:00

Kanal D: Hekimoğlu – 20:00

18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE

22:00 ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO

23:30 ROMANTİK KOMEDİ

02:00 ROMANTİK KOMEDİ

TRT 1 yayın akışı

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 MASUMLAR APARTMANI (ALTYAZILI)

00:15 GÖNÜL DAĞI

ATV yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL’DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

23:45 KARDEŞLERİM

02:45 EDHO

Kanal D yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

23:45 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

Fox TV yayın akışı

08:00 ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

22:45 BİZ SİZE DÖNERİZ

00:45 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

Star TV yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 ADALET BİRLİĞİ

22:30 BEYNELMİLEL

00:30 BEYNELMİLEL

TV 8 yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8’DE SAĞLIK

08:30 SURVİVOR 2021

13:00 DOYA DOYA MODA

17.15 O SES TÜRKİYE KOLAJ

20:00 SURVİVOR 2021

00:15 SURVİVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

06:30 KANAL 7’DE SABAH

07:45 EV ÖDEVİ

09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TABANCANIM SAPINI

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

18:50 İFTAR SAATİ

19:00 EMANET

23:20 KİRALIK ANNE