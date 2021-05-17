Bu akşam hangi diziler var? 18 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı
Haftanın ikinci gününde TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
18 Mayıs 2021 Salı hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 18 Mayıs 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
18 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Salı akşamı ATV ekranlarında Sefirin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ve Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Salı günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00
ATV: EDHO – 20:00
Kanal 7: Emanet – 19:00
Kanal D: Hekimoğlu – 20:00
18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE
22:00 ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO
23:30 ROMANTİK KOMEDİ
02:00 ROMANTİK KOMEDİ
TRT 1 yayın akışı
06:00 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 MASUMLAR APARTMANI (ALTYAZILI)
00:15 GÖNÜL DAĞI
ATV yayın akışı
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL’DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
23:45 KARDEŞLERİM
02:45 EDHO
Kanal D yayın akışı
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 HEKİMOĞLU
23:45 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
Fox TV yayın akışı
08:00 ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
22:45 BİZ SİZE DÖNERİZ
00:45 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
Star TV yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ
18.30 STAR HABER
20:00 ADALET BİRLİĞİ
22:30 BEYNELMİLEL
00:30 BEYNELMİLEL
TV 8 yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8’DE SAĞLIK
08:30 SURVİVOR 2021
13:00 DOYA DOYA MODA
17.15 O SES TÜRKİYE KOLAJ
20:00 SURVİVOR 2021
00:15 SURVİVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7’DE SABAH
07:45 EV ÖDEVİ
09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TABANCANIM SAPINI
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
18:50 İFTAR SAATİ
19:00 EMANET
23:20 KİRALIK ANNE