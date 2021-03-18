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Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

18 Mart Perşembe günü Tv'de hangi programların olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün Tv'de ne var sorusu en çok sorulan sorulardan biri. Peki 18 Mart Perşembe günü kanallarda neler var? İşte bugünün televizyon akışı...

18 Mart 2021 Perşembe 14:32
Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
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2021 yılında birbirinden yeni dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Takip etmekte oldukları dizileri ve programları kaçırmak istemeyen seyirciler sürekli Tv yayın akışını takip ediyor. 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak programlar belli oldu. Sabah televizyonda eğlenceli gündüz kuşağı, akşam ise birbirinden sürükleyici film ve diziler ekranlara gelecek. 18 Mart’da Tv’de neler yayınlanacak?

18 Mart Perşembe televizyon yayın akışı

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova- Yeni Bölüm
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
  • 01:35 Kırgın Çiçekler
  • 04: 20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1

  • 05:55 Seksenler
  • 06:50 Acemi Anneler
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
  • 11:00 Kalk Gidelim
  • 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 15:55 Acemi Anneler
  • 17:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Tövbeler Olsun -Yeni Bölüm
  • 22:30 Tövbeler Olsun
  • 02:20 Türkan Hanım’ın Konağı
  • 03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Star Tv

  • 06:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Bir Demet Tiyatro
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Akrep -Yeni Bölüm
  • 00:15 Seni Çok Bekledim
  • 03:30 Sivil Cephe – Sinema

Kanal D

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler -Yeni Bölüm
  • 00:15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Afili Aşk

Fox Tv

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 Refika İle Öze Dönüş
  • 14:00 Temizlik Benim İşim
  • 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Mucize Doktor -Yeni Bölüm
  • 00:15 Son Yaz
  • 03:00 Masumiyet
  • 05:00 Zümrüdüanka
  • 06:00 Kadın

TV 8

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Sinema
  • 10:45 Survivor Panorama
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
  • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler -Yeni Bölüm
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Kırmızı Oda
  • 03:15 Doya Doya Moda
  • 04:30 Survivor Panorama

 

Show Tv

  • 06:00 Adını Feriha Koydum
  • 08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
  • 10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
  • 12:45 Kalp Atışı
  • 15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Alev Alev -Yeni Bölüm
  • 00:15 Ramo
  • 03:00 Arıza
  • 05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:32
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18 Mart Perşembe Tv AkışıTv Akış Programı
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