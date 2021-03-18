Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

2021 yılında birbirinden yeni dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Takip etmekte oldukları dizileri ve programları kaçırmak istemeyen seyirciler sürekli Tv yayın akışını takip ediyor. 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak programlar belli oldu. Sabah televizyonda eğlenceli gündüz kuşağı, akşam ise birbirinden sürükleyici film ve diziler ekranlara gelecek. 18 Mart’da Tv’de neler yayınlanacak?

18 Mart Perşembe televizyon yayın akışı

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova- Yeni Bölüm

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04: 20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1

05:55 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun -Yeni Bölüm

22:30 Tövbeler Olsun

02:20 Türkan Hanım’ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Star Tv

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Ana Haber

20:00 Akrep -Yeni Bölüm

00:15 Seni Çok Bekledim

03:30 Sivil Cephe – Sinema

Kanal D

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler -Yeni Bölüm

00:15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

02:00 Gelinim Mutfakta

04:45 Afili Aşk

Fox Tv

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Refika İle Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Mucize Doktor -Yeni Bölüm

00:15 Son Yaz

03:00 Masumiyet

05:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

TV 8

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler -Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

Show Tv