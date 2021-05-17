Bu akşam hangi diziler var? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
17 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
Haftanın ilk günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
17 Mayıs 2021 Pazartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 17 Mayıs 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
17 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazartesi akşamı ATV ekranlarında Maraşlı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV ekranlarından Kağıt Ev, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Fox TV ekranlarından Masumiyet, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1 – Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00
ATV - Maraşlı – 20:00
Fox TV – Masumiyet – 20:00
Kanal 7 – Emanet – 19:00
Star TV – Kağıt Ev – 20:00
17 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ÖLDÜRME ARZUSU
22:30 GİZLİ KOD
00:30 ÖLDÜRME ARZUSU
02:30 GİZLİ KOD
04:15 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
TRT 1 yayın akışı
06:00 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER
20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS
ATV yayın akışı
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 MARAŞLI
00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
Kanal D yayın akışı
07:00 SİHİRLİ ANNEM
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
00:15 SADAKATSİZ
Fox TV yayın akışı
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 MASUMİYET
00:15 MUCİZE DOKTOR
02:45 SAVAŞÇI
Star TV yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 KAĞIT EV / 4
00:15 AKREP
TV 8 yayın akışı
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE KOLAJ
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 FERİDE
09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:00 CELAL OĞLAN
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 HABER SAATİ
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 TATLI BELA
23:20 KUNDURACI
01:30 AH KALBİM