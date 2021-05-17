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Bu akşam hangi diziler var? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

17 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Maraşlı, Masumiyet, Kağıt Ev ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Pazartesi akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:32
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

Haftanın ilk günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 17 Mayıs 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

17 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazartesi akşamı ATV ekranlarında Maraşlı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV ekranlarından Kağıt Ev, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Fox TV ekranlarından Masumiyet, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1 – Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00

ATV -  Maraşlı – 20:00

Fox TV – Masumiyet – 20:00

Kanal 7 – Emanet – 19:00

Star TV – Kağıt Ev – 20:00

17 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ÖLDÜRME ARZUSU

22:30 GİZLİ KOD

00:30 ÖLDÜRME ARZUSU

02:30 GİZLİ KOD

04:15 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

TRT 1 yayın akışı

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER

20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS

ATV yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MARAŞLI

00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Kanal D yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

00:15 SADAKATSİZ

Fox TV yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 MASUMİYET

00:15 MUCİZE DOKTOR

02:45 SAVAŞÇI

Star TV yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KAĞIT EV / 4

00:15 AKREP

TV 8 yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE KOLAJ

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 FERİDE

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:00 CELAL OĞLAN

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 TATLI BELA

23:20 KUNDURACI

01:30 AH KALBİM

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
TelevizyonTV Yayın AkışıDiziTV
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