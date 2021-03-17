İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı

Birçok izleyici Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin yer aldığını araştırıyor. İşte 17 Mart 2021 Çarşamba tv yayın akışı…

17 Mart 2021 Çarşamba 14:55
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Takip Et:

Kanal D

Bugün Kanal D ekranlarında saatler 20:00’ı gösterdiğinde Sadakatsiz 22. Bölümü ile ekranlara gelecek.

Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Son bölümde, Volkan oğulları ile beraber Asya’ya giderek Ali’nin psikolojisi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirir. Volkan, geceyi Ali’yi kullanıp Asya’da geçirmeyi sürdürür.  Keyifli geçen gecenin sonuna gelindiğinde, Asya ile yeniden evlenebileceklerinin duygusunu yaşatmak adına Volkan bazı kelimeler kullanır, aynı zamanda da Derin ile evliliklerinin mutluluk rolünden ibaret olduğunu dile getirir.

TRT 1

Bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20:00’de 57. Bölümü ile Benim Adım Melek dizisi ekranlara gelecek.

Benim Adım Melek son bölümde yaşananlar

Dizinin son bölümünde, Alpay Melek’in bağışçısı olacağını söyleyip Halil’den buna karşılık bir talepte bulundu. Peki Halil, Alpay’ın bu talebine ne cevap verecek, neler yapacak?

TV 8

Bu akşam TV 8 ekranlarında saat 20:00’de sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir 36. Bölümü ile ekranlara gelecek.

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde yaşananlar

Dizinin son bölümünde Mehdi, Cemile’nin hayal kırıklığını duyduktan sonra Benal ile son bir kez konuşmayı istedi. Mehdi, Benal ile yüzleştiğinde çocuklarını bırakmayacağını ona belirtti. Zeynep, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Barış’ın evlilik teklifini kabul etti.

Fox TV

Bu akşam Fox TV’de saat 20:00’de yeni dizi Masumiyet 4. Bölümü ile yayınlanacak.

Masumiyet son bölümde yaşananlar

Sunulmuş olan şaşırtıcı kanıtlar, Ela’nın en yakınında olan isimlerin dahi kafasının karışmasına neden oluyor. Yaşadığı şok ve olduğu ameliyattan dolayı zihninde boşluklar olan Ela dahi kendinden şüphe etmeye başlar ve Bahr hep olduğu gibi kızının arkasında durur. Fakat, Bahar’ın gücü kızını korumak için yeterli olmadı. Linç kültürünün gelişmesi ile beraber zaten sert geçen süreç Ela’ya yönelik psikolojik şiddet haline geldi. Aynı zamanda İlker’in tutuksuz yargılanması için sunulan talep kabul edildi.



Son Güncelleme: 17.03.2021 14:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bu AkşamHangiDizilerVar17 Mart 2021çarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Masum 360. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 360. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba
Valorant oyun ve genel terimleri
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
MEB onaylı bilgisayar sertifikası nereden, nasıl alınır? Hangi kurumlardan alınabilir?
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Avcılık Belgesi nasıl, nereden alınır? 2021 Avcılık belgesi harç ücretleri
Acemi Anneler dizisi Sevda’yı kim canlandırıyor? Begüm Topçu'nun biyografisi
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
Günlük burç yorumları; 18 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Üçer nereli, yaşı kaç?
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.