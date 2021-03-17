Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı

Kanal D

Bugün Kanal D ekranlarında saatler 20:00’ı gösterdiğinde Sadakatsiz 22. Bölümü ile ekranlara gelecek.

Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Son bölümde, Volkan oğulları ile beraber Asya’ya giderek Ali’nin psikolojisi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirir. Volkan, geceyi Ali’yi kullanıp Asya’da geçirmeyi sürdürür. Keyifli geçen gecenin sonuna gelindiğinde, Asya ile yeniden evlenebileceklerinin duygusunu yaşatmak adına Volkan bazı kelimeler kullanır, aynı zamanda da Derin ile evliliklerinin mutluluk rolünden ibaret olduğunu dile getirir.

TRT 1

Bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20:00’de 57. Bölümü ile Benim Adım Melek dizisi ekranlara gelecek.

Benim Adım Melek son bölümde yaşananlar

TV 8

Dizinin son bölümünde, Alpay Melek’in bağışçısı olacağını söyleyip Halil’den buna karşılık bir talepte bulundu. Peki Halil, Alpay’ın bu talebine ne cevap verecek, neler yapacak?

Bu akşam TV 8 ekranlarında saat 20:00’de sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir 36. Bölümü ile ekranlara gelecek.

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde yaşananlar

Dizinin son bölümünde Mehdi, Cemile’nin hayal kırıklığını duyduktan sonra Benal ile son bir kez konuşmayı istedi. Mehdi, Benal ile yüzleştiğinde çocuklarını bırakmayacağını ona belirtti. Zeynep, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Barış’ın evlilik teklifini kabul etti.

Fox TV

Bu akşam Fox TV’de saat 20:00’de yeni dizi Masumiyet 4. Bölümü ile yayınlanacak.

Masumiyet son bölümde yaşananlar

Sunulmuş olan şaşırtıcı kanıtlar, Ela’nın en yakınında olan isimlerin dahi kafasının karışmasına neden oluyor. Yaşadığı şok ve olduğu ameliyattan dolayı zihninde boşluklar olan Ela dahi kendinden şüphe etmeye başlar ve Bahr hep olduğu gibi kızının arkasında durur. Fakat, Bahar’ın gücü kızını korumak için yeterli olmadı. Linç kültürünün gelişmesi ile beraber zaten sert geçen süreç Ela’ya yönelik psikolojik şiddet haline geldi. Aynı zamanda İlker’in tutuksuz yargılanması için sunulan talep kabul edildi.