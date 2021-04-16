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Bu akşam hangi diziler var? 16 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Ekranlarda her akşam birbirinden farklı diziler yayınlanmaktadır. İzleyiciler 16 Nisan 2021 Cuma akşamı hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. 16 Nisan Cuma televizyonda hangi dizilerin olduğu belli oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 12:45
Bu akşam hangi diziler var? 16 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
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Televizyon ekranlarında her akşam birbirinden farklı diziler yayınlanmaktadır. Bu dizilere vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yüksektir. Ekranlarda her akşam birbirinden farklı diziler yayınlanmaktadır. İzleyiciler 16 Nisan 2021 Cuma akşamı hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. 16 Nisan Cuma televizyonda hangi dizilerin olduğu belli oldu.

Ramo

Ramo dizisi her Cuma günü saat 20:00’da Show TV ekranlarından yayınlanmaktadır. Ramo dizisi bu akşam 40. Bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin son bölümünde Sibel, ailesi ile birlikte Ramo’yu bulmaya çalışmaktadır. Hasan ile Doğu, farklı adreslere baskınlar yaparak Ramo’yu bulmaya çalıştılar. Doğu ise Buket’in büyük bir tuzağa düştüğünü ifade etti. Ekranların sevilen dizisi Ramo, bu akşam final yapacak.

Son Yaz

Son Yaz dizisi her Cuma günü saat 20:00’da FOX TV ekranlarından yayınlanmaktadır. Son Yaz dizisi bu akşam 16. Bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizide Yağmur ve Akgün, ayrıldıktan sonraki durumlara alışmak için ellerinden geleni yapmaktadır ancak acı çekiyorlar. Akgün’ün eline bir fotoğraf geçmiştir. Bu fotoğrafın peşine düşmüştür. Selim’i babasıyla görüşmesi için ikna çabasına girdi. Ancak Selçuk fotoğrafı görünce çok sert bir tepki verdi. Dolayısıyla bu tepki Akgün’deki kuşkuları tümüyle artırmış oldu. Bu olaydan sonra herkes bu fotoğrafın arkasında yatan sır perdesini aralamak için çeşitli araştırmalar yapmaya başladı. Bu fotoğraf herkesin yaşamına dokunuyor.

Seni Çok Bekledim

Seni Çok Bekledim dizisi her Cuma günü saat 20:00’da Star TV ekranlarından yayınlanmaktadır. Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam 12. Bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizide Ayliz çok büyük sıkıntılar içerisine girmiştir. Onu teselli eden tek kişi Kadir’dir. Cemal ise İsmet’e büyük baskı kurmuştur. Bundan dolayı bildiği her şeyi Kadir ile paylaşmamaktadır. Onun karısı Songül ile birlikte yaşadıkları olay, onları derinden sarsmaktadır. Bu olay başlangıçta onlara dokunduğu gibi, birçok insana da dokunacaktır.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar dizisi her Cuma günü saat 20:00’da Kanal D ekranlarından yayınlanmaktadır. Arka Sokaklar dizisi bu akşam 586. Bölümüyle ekranlara gelecek.

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında kendisine yer edinmeyi başaran Arka Sokaklar dizisi, evrende yok edilemeyen diziler arasına girmeyi başardı. Son bölümde Zeliş, Giray’ı vurarak herkes şok yaşattı. Zeliş bu durumdan bir gram bile pişmanlık duymazken, herkes onun bu kararının yanlış olduğunu ona anlatmaya çalışır. Hüsnü’nün dilinde tüy biter. Arka Sokaklar dizisi, gerçekten çok uzun bir süredir devam ederken ciddi bir hayran kitlesi tarafından da takip edilmektedir. Dizinin içerisinde aksiyon ve heyecanın çok yüksek seviyelerde olması diziyi izlettiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
TelevizyonDizi
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