Bu akşam hangi diziler var? 16 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
16 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
16 Mayıs 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 16 Mayıs 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
16 Mayıs 2021 Pazar günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Kefaret, TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Star TV ekranlarında Menajerimi Ara dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Pazar günü hangi kanalda hangi dizi var?
Fox TV: Kefaret - 20:00
Kanal 7: Yemin– 20:00
TRT 1: Teşkilat – 20:00
Star TV: Menajerimi Ara – 20:00
10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
01:45 KIYAMETE BİR KALA
03:15 ÇUKUR
06:15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 JACK VE FASULYE SIRIĞI
16:15 YALANCI YARİM
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 CİCİ BABAM
22:15 GÖREVİMİZ TATİL
00:30 CİCİ BABAM
TRT 1 yayın akışı
02:30 SAHUR BEREKETİ
04:05 KUR'AN-I KERİM HATM-İ ŞERİF
04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...
05:00 ELİMİ BIRAKMA
08:10 KUŞLARLA YOLCULUK
08:40 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
11:50 ENİNE BOYUNA
13:05 ŞEHİRDEN UZAKTA
14:15 TAPDUK EMRE AŞKIN YOLCULUĞU...
16:00 TOZKOPARAN İSKENDER
18:00 ANA HABER
18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUM...
20:30 TEŞKİLAT
00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS
ATV yayın akışı
02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR
05:15 HZ. ÖMER
05:55 KURULUŞ OSMAN
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 SİNDİRELLA
11:45 DİZİ TV
12:35 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
15:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
20:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 KURULUŞ OSMAN
Kanal D yayın akışı
02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ
04:45 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
05:20 MÜZİK ARASI
06:30 GENİŞ AİLE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK
16:30 CAMDAKİ KIZ
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23:45 ŞEREF KANUNU
02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ
Fox TV yayın akışı
02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER
04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR
06:00 KADIN - TEKRAR
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE...
11:15 KEFARET - TEKRAR
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN...
15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE...
20:00 KEFARET
00:15 YASAK ELMA - TEKRAR
Star TV yayın akışı
04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MEDCEZİR / TKR
09:30 COCOMELON
10:00 SON HAVA BÜKÜCÜ
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA / 324
13:00 EN GÜZEL BÖLÜM
13:15 KAĞIT EV / TKR
17:45 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU
18:45 STAR HABER
20:00 MENAJERİMİ ARA / 37
00:15 ÇEMBER: GÜVEN BANA
TV 8 yayın akışı
01:30 EMRE DORMAN İLE
03:00 EMRE DORMAN İLE
04:30 KIRMIZI ODA
06:30 OYNAT BAKALIM
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 ON YAŞ GENÇ
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 KIRMIZI ODA
16:45 MUTLULUK ZAMANI
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
02:10 SAHUR VAKTİ
04:50 MUKABELE
05:50 TV FİLMİ
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 ESMA
09:50 ASLA VAZGEÇME
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 YARALI KALBİM
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
18:50 İFTAR SAATİ
20:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:30 HZ. YUSUF
00:45 ÖMER MUHTAR