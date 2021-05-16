Bu akşam hangi diziler var? 16 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

16 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 16 Mayıs 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

16 Mayıs 2021 Pazar günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Kefaret, TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Star TV ekranlarında Menajerimi Ara dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Pazar günü hangi kanalda hangi dizi var?

Fox TV: Kefaret - 20:00

Kanal 7: Yemin– 20:00

TRT 1: Teşkilat – 20:00

Star TV: Menajerimi Ara – 20:00

10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

01:45 KIYAMETE BİR KALA

03:15 ÇUKUR

06:15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 JACK VE FASULYE SIRIĞI

16:15 YALANCI YARİM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 CİCİ BABAM

22:15 GÖREVİMİZ TATİL

00:30 CİCİ BABAM

TRT 1 yayın akışı

02:30 SAHUR BEREKETİ

04:05 KUR'AN-I KERİM HATM-İ ŞERİF

04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

05:00 ELİMİ BIRAKMA

08:10 KUŞLARLA YOLCULUK

08:40 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

11:50 ENİNE BOYUNA

13:05 ŞEHİRDEN UZAKTA

14:15 TAPDUK EMRE AŞKIN YOLCULUĞU...

16:00 TOZKOPARAN İSKENDER

18:00 ANA HABER

18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUM...

20:30 TEŞKİLAT

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS

ATV yayın akışı

02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR

05:15 HZ. ÖMER

05:55 KURULUŞ OSMAN

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 SİNDİRELLA

11:45 DİZİ TV

12:35 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

20:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 KURULUŞ OSMAN

Kanal D yayın akışı

02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ

04:45 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

05:20 MÜZİK ARASI

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 HEKİMOĞLU

16:30 CAMDAKİ KIZ

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 ŞEREF KANUNU

02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ

Fox TV yayın akışı

02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER

04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE...

11:15 KEFARET - TEKRAR

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN...

15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE...

20:00 KEFARET

00:15 YASAK ELMA - TEKRAR

Star TV yayın akışı

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MEDCEZİR / TKR

09:30 COCOMELON

10:00 SON HAVA BÜKÜCÜ

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA / 324

13:00 EN GÜZEL BÖLÜM

13:15 KAĞIT EV / TKR

17:45 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA / 37

00:15 ÇEMBER: GÜVEN BANA

TV 8 yayın akışı

01:30 EMRE DORMAN İLE

03:00 EMRE DORMAN İLE

04:30 KIRMIZI ODA

06:30 OYNAT BAKALIM

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 KIRMIZI ODA

16:45 MUTLULUK ZAMANI

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

02:10 SAHUR VAKTİ

04:50 MUKABELE

05:50 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ESMA

09:50 ASLA VAZGEÇME

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 YARALI KALBİM

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

18:50 İFTAR SAATİ

20:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:30 HZ. YUSUF

00:45 ÖMER MUHTAR