Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı

Salı akşamı yayınlanacak olan diziler, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birbirinden farklı kanallarda birbirinden heyecanlı diziler ekranlara gelecek. Vatandaşlar ise hangi dizinin, hangi kanalda olacağını ve 16 Mart Salı günü hangi dizilerin ekranlara geleceği merak ediyor. İşte Salı akşamları yayınlanan dizilerin listesi...

1-) Masumlar Apartmanı

Listemizin ilk sırasında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı var. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisi, Salı günü izleyiciler ile buluşuyor. 26. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi, saat 20:00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Son bölümde neler olmuştu?

Her bölümüyle heyecan seviyesi artan dizide, son bölüm de oldukça heyecanlı geçti. Gördükleriyle şaşkına dönen Esra ne yapacağı bilmezken, bölümün sonunda İnci’nin bulduğu silah ve peruk ise dizinin en önemli noktasıydı.

2-) Hekimoğlu

Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu, Salı günü izleyici ile buluşan bir başka dizi. 41. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi, saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Son bölümde neler olmuştu?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren birbirinden farklı hikayeleri ekranlara getiren Hekimoğlu dizisi, son bölümde Efe Erdem adında sendromlu ünlü bir genç piyanisti ekranlara getirdi. Konser verdiği esnada rahatsızlanan Efe, Hekimoğlu’nun bulunduğu hastaneye kaldırıldı. Çocuk yaşta geçirdiği trafik kazası sebebiyle zihinsel engelli olan Efe, Hekimoğlu ile karmaşık bir hikayeye girmiş oldu.

3- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Uzun bir süredir ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Salı günlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. ATV’de yayınlnan dizi, 186. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Saat 20:00’de başlayacak olan dizi merakla bekleniyor.

Son bölümde neler olmuştu?

Hızır Çakırbeyli’den aldığı izinle hareket eden ve o izini gerçekleştirmek için uğraşan İlyas Çakırbeyli, amacına ulaşmak için çalışmaya devam ediyor. Özcan ve İshak’ın zor duruma düşmesinin ardından kendine yeni bir plan yapan İlyas Çakırbeyli, yeniden harekete geçmek için planını oluşturdu. Hızır Çakırbeyli ve Orhan ise zor durumda olan Doğan’ı kurtarmak için birlikte hareket etti.

4- Baraj

Fox TV’de yayınlanan Baraj dizisinde heyecan giderek artıyor. 31. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi, saat 20:00’de başlayacak ve izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

Son bölümde neler olmuştu?

Annesini kaybeden Bahar, bu kayıbın ardından Nehir’le uğraşmaya devam eder ve Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırmakta kararlıdır. Nehir ise kendisinden uzak durmaya çalışan Nazım’ı, Tarık’la kıskandırmaya devam etmektedir. Barajda çalışan eski bir kişinin diziye dahil olmasıyla ise herkesin hayatında değişiklikler meydana gelecek.