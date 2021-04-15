Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Televizyonda bugün neler var? 15 Nisan 2021 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Sorusu merak edilmeye başlandı. 15 Nisan 2021 Perşembe günü ekranlarda hangi dizilerin yer alacağı merak konusu oldu.

Bugün hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe günün dizileri | dizilerin yeni bölüm fragmanları!

Bir Zamanlar Çukurova

Kanal: ATV

Saati: 20:00

Bölüm: 92

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde, Demir, uzun süreden beri ardında olduğu gizli saklı düşmanıyla yüz yüzedir! Babasının, kimsesiz bir hanıma saldırdığını, hanımı minicik bir çocuk ile birlikte acımayarak sokaklara attığını söyleyen yeğeni olarak tanıdığı Fikret’tir! Fikret’in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan koşullarda yaşanmıştır ancak sonuç olarak yüz yüze olan iki kardeştir.

Mucize Doktor

Kanal: FOX TV

Saati: 20:00

Bölüm: 58

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Akrep

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, Yeni cerrah Muhsin, Ali’ye benzer bir teşhis dehası olmakta ve hastanenin gündemini yerinden oynatır. Tehdit altında olduğunu hisseden Ali vakanın çözülmesinde ondan daha hızlı olmak zorundadır. İki dahi hekimi izleyen herkes şaşkına döner, kıyasıya bir mücadeleye tanık olurlar. Sonunda kazananın kim olacağı merak konusu!

Kanal: Star TV

Saati: 20:00

Bölüm: 18

Akrep dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Akrep dizisinin son bölümünde, Merve, Aras’ın yardımı ile Ahmet'ten kurtulurken, bu sefer Ayşem, Ferdayı görmek için geldiği esnada saldırıya uğramaktadır. Ahmet, haberi duyar duymaz Ayşem'in götürüldüğü hastaneye doğru yola çıkar. Hastanede Ahmet’in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyini ortaya koymaya hazır olan Perihan çıkar. Kızı Ayşem'den sonucu ne olursa olsun bırakmayan Ahmet, Ayşem’e saldıranların cezasını en ağır şekilde verir.

Alev Alev

Kanal: Show TV

Saati: 20:00

Bölüm: 23

Alev Alev dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Alev Alev dizisinin son bölümünde İskender, Çiçek'i kurtarabilme amacıyla Bülent'e doğru saldırır ve bunun karşılığında Bülent ölür. Cemre ve arkadaşları çabaları kararı zamanı yapıt kaçakçılığı yaptığı gün yüzüne çıkan Çelebi ise tutuklanır. Çelebi, içinde bulunduğu durumdan kendisini kurtarmak için bir plan yürüterek bütün suçları ortağı olan Dursun Yaman’a atmak ister.