Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
15 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
15 Mayıs 2021 Cumartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
15 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Savaşçı, Show TV ekranlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Cumartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?
ATV: Kardeşlerim- 20:30
Fox TV: Savaşçı - 20:00
Kanal 7: Yemin– 20:00
Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk – 20:00
15 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
00:15 KIYAMETE BİR KALA
06:15 ALEV ALEV
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
TRT 1 yayın akışı
05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:40 YABANCI SİNEMA "SHREK 3"
07:10 ELİMİ BIRAKMA
10:10 TOZKOPARAN İSKENDER (ALTYAZILI)
11:40 ANNELER STÜDYO (CANLI)
13:30 YERLİ DİZİ
16:25 YERLİ DİZİ
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
01:45 YABANCI SİNEMA "ŞAMPİYONLAR"
03:45 TOZKOPARAN İSKENDER
ATV yayın akışı
00:20 HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ
07:30 ATV' DE HAFTASONU
11:50 KURULUŞ OSMAN
15:20 KARDEŞLERİM
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:45 KARDEŞLERİM
Kanal D yayın akışı
00:30 İFTARLIK GAZOZ
04:15 GENİŞ AİLE
05:30 SET EKSTRA
05:45 KONUŞTUKÇA
07:00 MAGAZİN D CUMARTESİ
10:15 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
11:00 ARKA SOKAKLAR
16:15 KANAL D ANA HABER
Fox TV yayın akışı
00:15 KEFARET - TEKRAR
04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR
06:00 KADIN - TEKRAR
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE...
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
12:45 ALİ YEŞİLIRMAK İLE...
13:45 YASAK ELMA - TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE...
20:00 SAVAŞÇI
Star TV yayın akışı
02:00 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN
04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MEDCEZİR / TKR
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
14:00 EN GÜZEL BÖLÜM
14:15 MENAJERİMİ ARA / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR
TV 8 yayın akışı
00:15 SURVIVOR EKSTRA
03:00 EMRE DORMAN İLE
04:30 DİZİ
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
Kanal 7 yayın akışı
23:10 HZ. YUSUF
00:45 SAF ASAF
05:50 TV FİLMİ
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
11:20 GÜNDÜZ GECE
15:00 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
20:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
23:10 HZ. YUSUF