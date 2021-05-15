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Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

15 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Kardeşlerim, Yemin, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerli yapımların ekranlara geldiği Cumartesi akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:21
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

15 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Savaşçı, Show TV ekranlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Cumartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?

ATV: Kardeşlerim- 20:30

Fox TV: Savaşçı - 20:00

Kanal 7: Yemin– 20:00

Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk – 20:00

15 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

00:15 KIYAMETE BİR KALA

06:15 ALEV ALEV

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

TRT 1 yayın akışı

05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:40 YABANCI SİNEMA "SHREK 3"

07:10 ELİMİ BIRAKMA

10:10 TOZKOPARAN İSKENDER (ALTYAZILI)

11:40 ANNELER STÜDYO (CANLI)

13:30 YERLİ DİZİ

16:25 YERLİ DİZİ

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI

01:45 YABANCI SİNEMA "ŞAMPİYONLAR"

03:45 TOZKOPARAN İSKENDER

ATV yayın akışı

00:20 HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ

07:30 ATV' DE HAFTASONU

11:50 KURULUŞ OSMAN

15:20 KARDEŞLERİM

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:45 KARDEŞLERİM

Kanal D yayın akışı

00:30 İFTARLIK GAZOZ

04:15 GENİŞ AİLE

05:30 SET EKSTRA

05:45 KONUŞTUKÇA

07:00 MAGAZİN D CUMARTESİ

10:15 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

11:00 ARKA SOKAKLAR

12:45 SADAKATSİZ

16:15 KANAL D ANA HABER

Fox TV yayın akışı

00:15 KEFARET - TEKRAR

04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE...

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

12:45 ALİ YEŞİLIRMAK İLE...

13:45 YASAK ELMA - TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE...

20:00 SAVAŞÇI

Star TV yayın akışı

02:00 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MEDCEZİR / TKR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 EN GÜZEL BÖLÜM

14:15 MENAJERİMİ ARA / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR

TV 8 yayın akışı

00:15 SURVIVOR EKSTRA

03:00 EMRE DORMAN İLE

04:30 DİZİ

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

Kanal 7 yayın akışı

23:10 HZ. YUSUF

00:45 SAF ASAF

05:50 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

11:20 GÜNDÜZ GECE

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

20:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

23:10 HZ. YUSUF


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:21
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