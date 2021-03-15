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Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

Pek çok kişi bugün hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu araştırmaya başladı. 15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanacak olan dizilere ve kanallarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:17
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
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Dizi severlerin büyük ilgiyle seyrettiği ve reyting rekorları kıran 15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanacak olan dizilerini sizler için derledik.

15 Mart 2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi diziler var?

-Uyanış Büyük Selçuklu

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünden sonra tahta Melikşah’ın geçtiği dönemi anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 25.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’da TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

-Sefirin Kızı

Yayınlanan son bölümde Melek’in tutuklanması herkesi üzdü. Sancar ise kızını tekrardan almak için tüm yolları denemeye başladı. fakat kızını geri alması sosyal hizmetler raporuna bağlıdır. Tüm bunların cevabının bulunacağı Sefirin Kızı dizisinin 44.bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’da Star TV ekranında izleyici karşısına çıkacak.

-Yasak Elma

Entrikanın hiç eksik olmadığı Yasak Elma dizisi 102.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’da Fox TV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

-Çukur

Yayınlanan son bölümde Yamaç, Efsun ve kızını kurtarır. Artık Yamaç ile Amca arasındaki sessiz savaşta taraflar belirlenecek. Çukur 4.sezon 28.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 15.03.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
15 Mart 2021Pazartesi DizileriShow TvTRT1Fox TvStar TvÇukurUyanış Büyük SelçukluYasak ElmaSefirin Kızı
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