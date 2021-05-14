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Bu akşam hangi diziler var? 14 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

14 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 14 Mayıs 2021 Cuma, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Arka Sokaklar, Akıncı, Kırmızı Oda ve Payitaht Abdülhamid gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerli yapımların ekranlara geldiği Çarşamba akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:23
Bu akşam hangi diziler var? 14 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 14 Mayıs 2021 Cuma ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

14 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cuma akşamı Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. ATV ekranlarında Akıncı, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

14 Mayıs 2021 günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Payitaht Abdülhamid- 20:00

ATV: Akıncı - 20:30

Kanal 7:Emanet – 20:00

Kanal D: Arka Sokaklar – 20:00

14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

03:15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

TRT 1 yayın akışı

06:23 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

06:25 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:10 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

19:00 ANA HABER (CANLI)

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)

03:00 GÖNÜL DAĞI

ATV yayın akışı

02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR

05:15 HZ. ÖMER

05:55 KURULUŞ OSMAN

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

20:30 AKINCI

23:55 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

05:55 KURULUŞ OSMAN

Kanal D yayın akışı

04:15 SİHİRLİ ANNEM

06:15 NELER OLUYOR HAYATTA

08:15 YAPRAK DÖKÜMÜ

10:30 GELİNİM MUTFAKTA

13:15 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

14:00 AŞK-I MEMNU

16:15 KANAL D ANA HABER

17:15 ARKA SOKAKLAR

21:30 HEKİMOĞLU

02:35 GÜLLERİN SAVAŞI

Fox TV yayın akışı

04:30 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

22:30 SON YAZ - TEKRAR

02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER

Star TV yayın akışı

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK

00:15 MENAJERİMİ ARA / TKR

TV 8 yayın akışı

04:30 KIRMIZI ODA

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 KIRMIZI ODA

02:00 OYNAT BAKALIM

Kanal 7 yayın akışı

04:50 MUKABELE

05:50 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

18:50 HABER SAATİ

20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:30 HZ. YUSUF

23:20 TATLI BELA

04:50 MUKABELE


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:23
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