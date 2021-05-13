Bu akşam hangi diziler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 13 Mayıs 2021 Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

12 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Mucize Doktor, TRT 1 ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV ekranlarından Alev Alev, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Perşembe günü hangi kanalda hangi dizi var?

Star TV: Akrep – 20:00

TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs - 20:00

ATV: Bir Zamanlar Çukurova- 20:30

Fox TV: Mucize Doktor- 20:00

Kanal 7:Emanet – 20:00

Show TV Alev Alev – 20:00

Kanal D: Camdaki Kız – 20:00

13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

TRT 1 yayın akışı

05:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:15 BAYRAM NAMAZI (CANLI)

06:45 TÜRK SİNEMASI "RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI"

08:30 BAYRAM SEVİNCİ (CANLI)

10:30 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:15 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:25 İYİLİK HİKAYELERİ

15:40GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

19:00 ANA HABER (CANLI)

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 TÜRK SİNEMASI "ORGANİZE İŞLER"

22:25 TÜRK SİNEMASI "DÜĞÜN DERNEK"

00:55 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)

03:40 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

ATV yayın akışı

05:55 KURULUŞ OSMAN

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:25 MARAŞLI

Kanal D yayın akışı

04:30 GÜLLERİN SAVAŞI

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

16:45 AŞK-I MEMNU

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

02:35 GÜLLERİN SAVAŞI

Fox TV yayın akışı

04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE... TEKRAR

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 MUCİZE DOKTOR

00:15 MASUMİYET - TEKRAR

Star TV yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 SEFİRİN KIZI / TKR

TV 8 yayın akışı

01:30 EMRE DORMAN İLE

04:30 DİZİ

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

18:50 HABER SAATİ

20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:30 HZ. YUSUF

23:20 TATLI BELA

00:45 ÜÇ KIZ BİR ANA