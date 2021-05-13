Bu akşam hangi diziler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
13 Mayıs 2021 Perşembe hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 13 Mayıs 2021 Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
12 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Mucize Doktor, TRT 1 ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV ekranlarından Alev Alev, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Perşembe günü hangi kanalda hangi dizi var?
Star TV: Akrep – 20:00
TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs - 20:00
ATV: Bir Zamanlar Çukurova- 20:30
Fox TV: Mucize Doktor- 20:00
Kanal 7:Emanet – 20:00
Show TV Alev Alev – 20:00
Kanal D: Camdaki Kız – 20:00
13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ALEV ALEV
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
TRT 1 yayın akışı
05:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:15 BAYRAM NAMAZI (CANLI)
06:45 TÜRK SİNEMASI "RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI"
08:30 BAYRAM SEVİNCİ (CANLI)
10:30 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:15 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
15:25 İYİLİK HİKAYELERİ
15:40GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)
19:00 ANA HABER (CANLI)
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 TÜRK SİNEMASI "ORGANİZE İŞLER"
22:25 TÜRK SİNEMASI "DÜĞÜN DERNEK"
00:55 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)
03:40 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)
ATV yayın akışı
05:55 KURULUŞ OSMAN
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00:25 MARAŞLI
Kanal D yayın akışı
04:30 GÜLLERİN SAVAŞI
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
16:45 AŞK-I MEMNU
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 CAMDAKİ KIZ
02:35 GÜLLERİN SAVAŞI
Fox TV yayın akışı
04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR
06:00 KADIN - TEKRAR
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE... TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 MUCİZE DOKTOR
00:15 MASUMİYET - TEKRAR
Star TV yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 AKREP
00:15 SEFİRİN KIZI / TKR
TV 8 yayın akışı
01:30 EMRE DORMAN İLE
04:30 DİZİ
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:20 YARALI KALBİM
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
18:50 HABER SAATİ
20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:30 HZ. YUSUF
23:20 TATLI BELA
00:45 ÜÇ KIZ BİR ANA