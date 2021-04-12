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Bu akşam hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü hangi dizilerin yayınlacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 01:13
Bu akşam hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
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Dizi severlerin büyük ilgiyle seyrettiği ve reyting rekorları kıran 12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanacak olan dizilerini sizler için derledik.

12 Nisan 2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi diziler var?

-Uyanış Büyük Selçuklu

 

Dizinin son bölümünde Terken bebeğinin cinsinin erkek olduğunu öğrendi. Böylece saraydaki dengeleri lehine değiştirebilecekti ve bu durumu Melikşah’a söylemeye gitti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’da TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

-Sefirin Kızı

Yayınlanan son bölümde Mavi gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken diğer bir taraftan da Melek’in böyle şeylerden etkilenmemesi için elinden geleni yapar. Sedat hastaneye kaldırıldı. Sancar’ın peşinde olduğu şey ise başkalarına zarar verecek. Sefirin Kızı dizisinin 48.bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’da Star TV ekranında izleyici karşısına çıkacak.

-Yasak Elma

Dizinin son bölümünde Hasan Ali’nin evinde olanlar ve Yıldız’ın Cansu hakkındaki bilgileri herkesin gündemi olur. Cansu daha kaybedecek bir şeyi kalmadığından tehlikeli birine dönüşür. Yasak Elma dizisi 106.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’da Fox TV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

-Çukur

Yayınlanan son bölümde Yamaç’ın yaptığı operasyonla Amca yaralanır ve Yamaç’a kimler yardım ettiyse hepsine bunun bedelini ödetmek ister. Bu durum Yamaç ile Vartoluyu karşı karşıya getirecek. Çukur 4.sezon 32.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.




Son Güncelleme: 12.04.2021 01:13
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Bugün Hangi Diziler Var12 Nisan 2021ÇukurSefirin KızıYasak ElmaUyanış Büyük Selçuklu
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