Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

12 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, TV 8 ekranlarından Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Benim Adım Melek - 20:00

ATV: Kuruluş Osman - 20:30

Fox TV: Masumiyet - 20:00

Kanal 7:Emanet – 20:00

TV 8: Doğduğun Ev Kaderindir – 20:00

Kanal D: Sadakatsiz – 20:00

12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

TRT 1 yayın akışı

04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:00 VUSLAT

08:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

08:25 KUŞLARLA YOLCULUK

09:05 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

14:45 İYİLİK HİKAYELERİ

15:00 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

18:00 ANA HABER (CANLI)

18:25 DOĞRUSU NE?

18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İFTAR ÖZEL

20:30 BENİM ADIM MELEK

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)

02:55 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

04:50 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

ATV yayın akışı

05:15 HZ. ÖMER

05:55 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR2

20:30 KURULUŞ OSMAN

05:15 HZ. ÖMER

Kanal D yayın akışı

04:45 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

05:20 GÜLLERİN SAVAŞI

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

16:45 AŞK-I MEMNU

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

02:00 GELİNİM MUTFAKTA

Fox TV yayın akışı

04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE...

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 MASUMİYET

00:15 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

Star TV yayın akışı

03:00 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU

17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KAĞIT EV / TKR

23:30 BEYNELMİLEL

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

TV 8 yayın akışı

01:30 EMRE DORMAN İLE

02:45 EMRE DORMAN İLE

04:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 DOYA DOYA MODA

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

04:50 MUKABELE

05:50 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

18:50 HABER SAATİ

20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:30 HZ. YUSUF

23:20 TATLI BELA

05:50 TV FİLMİ