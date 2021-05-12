Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
12 Mayıs 2021 Çarşamba hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
12 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Masumiyet, TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek, TV 8 ekranlarından Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1: Benim Adım Melek - 20:00
ATV: Kuruluş Osman - 20:30
Fox TV: Masumiyet - 20:00
Kanal 7:Emanet – 20:00
TV 8: Doğduğun Ev Kaderindir – 20:00
Kanal D: Sadakatsiz – 20:00
12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
TRT 1 yayın akışı
04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:00 VUSLAT
08:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
08:25 KUŞLARLA YOLCULUK
09:05 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
14:45 İYİLİK HİKAYELERİ
15:00 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)
18:00 ANA HABER (CANLI)
18:25 DOĞRUSU NE?
18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İFTAR ÖZEL
20:30 BENİM ADIM MELEK
00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)
02:55 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
04:50 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
ATV yayın akışı
05:15 HZ. ÖMER
05:55 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR2
20:30 KURULUŞ OSMAN
05:15 HZ. ÖMER
Kanal D yayın akışı
04:45 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
05:20 GÜLLERİN SAVAŞI
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
16:45 AŞK-I MEMNU
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 SADAKATSİZ
02:00 GELİNİM MUTFAKTA
Fox TV yayın akışı
04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR
06:00 KADIN - TEKRAR
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE...
13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 MASUMİYET
00:15 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
Star TV yayın akışı
03:00 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN
04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU
17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 KAĞIT EV / TKR
23:30 BEYNELMİLEL
04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
TV 8 yayın akışı
01:30 EMRE DORMAN İLE
02:45 EMRE DORMAN İLE
04:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 DOYA DOYA MODA
20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
04:50 MUKABELE
05:50 TV FİLMİ
06:30 KANAL 7 DE SABAH
10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:20 YARALI KALBİM
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
18:50 HABER SAATİ
20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:30 HZ. YUSUF
23:20 TATLI BELA
05:50 TV FİLMİ