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Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı

Dizisever okurlarımız için televizyon ekranlarında bu akşam hangi diziler var araştırdık. İşte 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı.

11 Nisan 2021 Pazar 18:03
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
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11 Nisan 2021 Pazar akşamı Arıza, Hercai, Kefaret ve Menajerimi Ara dizileri ekrana gelecek. Menajerimi Ara ve Kefaret dizileri yayın hayatına tam gaz devam ederken Arıza final bölümüyle, Hercai ise final yolundaki yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bakalım bugün TV’de hangi diziler var?

Arıza

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisi, bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı dizi 30.bölümüyle ekranlara veda edecek.

Son bölümde neler olmuştu?

Arıza’nın son bölümünde Ali Rıza, Balaban’ın intikamı alarak Burak için plan hazırlığındadır. Burak, bir taraftan kendisini yaşlılıktan koruyacak gücü kazanmayı hedeflerken, bir taraftan da Ali Rıza ve Haşmet’i ortadan kaldırmayı planlar. Bu sırada Halide’nin başı belaya girer ve babasıyla Ali Rıza arasında seçim yapması istenir. Ali Rıza, babasının bıraktığı defterde bahsettiği gölgelerden biri olan 7 No’yu yakından takip eder.

Hercai

ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan Hercai dizisi, bu akşam 67.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Hercai, saat 20.00’de ATV’de.

Son bölümde neler olmuştu?

Hercai’nin son bölümünde, doktorun son anda verdiği haberle umutlanan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul’a geldi. Zehra’da kızlarını Hazar’a emanet ederek Fırat ve Zeynep ile İstanbul’a gider. Bu sırada Hazar ise Reyyan’ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenir ve hesap sormak için Aslanbey konağına gider. Son anda eve gelen Azize oğlunu durdurmaya çalışır.

Kefalet

FOX Tv’nin yeni sezon dizilerinden olan Kefaret, 21.yeni bölümüyle ile ekrana gelecek.

Son bölümde neler olmuştu?

Kefaret’in son bölümünde, Sinan, hapishanede zor günler geçiren Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu’nun teklifini kabul etmek zorunda kalır. Fulya evine dönerken, Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer’i aramaya başlar. Zafer tutuklanırken, Sinan ise Arzu’nun kaçmasına göz yumar. Zafer’in suçunu itiraf etmesiyle Zeynep özgürlüğüne kavuşur.

Menajerimi Ara

Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi 33.bölümüyle ekranlara gelecek.

Son bölümde neler olmuştu?

Menajerimi Ara’nın son bölümünde, Dicle ile Ayla arasında soğuk rüzgarlar eserken Barış ise annesi ve Dicle arasında kaldı. Serkan’ın boşanma davası onu Feris’e biraz daha yakınlaştırdı. Ayla, Feris’ten yardım istedi. Herkes Feris’in ne yapacağını heyecanla beklerken, Ayla’nın gelişi her şeyi değiştirdi. Dicle ise Barış’a yönelik beklenmeyen bir adım attı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
ArızaHercaiKefaretMenajerimi Ara
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