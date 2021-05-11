Bu akşam hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı
Haftanın ikinci gününde TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
11 Mayıs 2021 Salı hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 11 Mayıs 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
11 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Salı akşamı Star ekranlarında Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Baraj, TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ve Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Salı günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00
ATV: EDHO – 20:30
Fox TV: Baraj – 20:00
Kanal 7: Emanet – 20:00
Star TV: Sefirin Kızı – 20:00
Kanal D: Hekimoğlu – 20:30
11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
01:30 MİLYARDER
03:30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
05:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
TRT 1 yayın akışı
02:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
02:25 SAHUR BEREKETİ
04:53 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...
04:55 VUSLAT
08:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
08:25 KUŞLARLA YOLCULUK
09:05 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
14:45 İYİLİK HİKAYELERİ
15:00 GÖNÜL DAĞI
18:00 ANA HABER
18:25 DOĞRUSU NE?
18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUM...
20:30 MASUMLAR APARTMANI
00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS
ATV yayın akışı
02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR
05:15 HZ. ÖMER
05:55 KURULUŞ OSMAN
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
20:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR
Kanal D yayın akışı
02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ
04:45 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
05:20 GÜLLERİN SAVAŞI
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
16:45 AŞK-I MEMNU
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 HEKİMOĞLU
23:45 SADAKATSİZ
02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ
Fox TV yayın akışı
04:00 SAVAŞÇI - TEKRAR
06:00 KADIN - TEKRAR
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 BARAJ - FİNAL
23:45 MASUMİYET - TEKRAR
02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER
Star TV yayın akışı
04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU
17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI
00:15 MENAJERİMİ ARA / TKR
TV 8 yayın akışı
01:30 EMRE DORMAN İLE
02:45 EMRE DORMAN İLE
04:30 KIRMIZI ODA
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
02:10 SAHUR VAKTİ
04:50 MUKABELE
05:50 TV FİLMİ
06:30 KANAL 7 DE SABAH
10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:20 YARALI KALBİM
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
18:50 HABER SAATİ
20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:30 HZ. YUSUF
23:20 TATLI BELA
02:10 SAHUR VAKTİ