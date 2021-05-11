Bu akşam hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı

Haftanın ikinci gününde TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 11 Mayıs 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

11 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Salı akşamı Star ekranlarında Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Baraj, TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ve Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Salı günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00

ATV: EDHO – 20:30

Fox TV: Baraj – 20:00

Kanal 7: Emanet – 20:00

Star TV: Sefirin Kızı – 20:00

Kanal D: Hekimoğlu – 20:30

11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

01:30 MİLYARDER

03:30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

TRT 1 yayın akışı

02:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

02:25 SAHUR BEREKETİ

04:53 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

04:55 VUSLAT

08:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

08:25 KUŞLARLA YOLCULUK

09:05 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

14:45 İYİLİK HİKAYELERİ

15:00 GÖNÜL DAĞI

18:00 ANA HABER

18:25 DOĞRUSU NE?

18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUM...

20:30 MASUMLAR APARTMANI

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS

ATV yayın akışı

02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR

05:15 HZ. ÖMER

05:55 KURULUŞ OSMAN

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

20:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR

Kanal D yayın akışı

02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ

04:45 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

05:20 GÜLLERİN SAVAŞI

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

16:45 AŞK-I MEMNU

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

23:45 SADAKATSİZ

02:30 M.FATİH ÇITLAK'LA SAHUR VAKTİ

Fox TV yayın akışı

04:00 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 BARAJ - FİNAL

23:45 MASUMİYET - TEKRAR

02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER

Star TV yayın akışı

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU

17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

00:15 MENAJERİMİ ARA / TKR

TV 8 yayın akışı

01:30 EMRE DORMAN İLE

02:45 EMRE DORMAN İLE

04:30 KIRMIZI ODA

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

02:10 SAHUR VAKTİ

04:50 MUKABELE

05:50 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

18:50 HABER SAATİ

20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:30 HZ. YUSUF

23:20 TATLI BELA

02:10 SAHUR VAKTİ