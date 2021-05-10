Bu akşam hangi diziler var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

Haftanın ilk günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 10 Mayıs 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

10 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında Çukur dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV ekranlarından Kağıt Ev, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Fox TV ekranlarından Yasak Elma, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?

Show TV – Çukur – 20:00

TRT 1 – Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00

ATV - Maraşlı – 20:30

Fox TV – Yasak Elma – 20:00

Kanal 7 – Emanet – 20:00

Star TV – Kağıt Ev – 20:00

10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı

Show TV yayın akışı

02:30 GÖREVİMİZ TATİL

04:15 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

09:30 BİR ŞANSIM OLSA

10:45 MİLYARDER

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

00:15 BANKER BİLO

TRT 1 yayın akışı

02:05 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

02:30 SAHUR BEREKETİ

04:05 KUR'AN-I KERİM HATM-İ ŞERİF

05:00 BİR YUSUF MASALI

08:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

08:25 KUŞLARLA YOLCULUK

09:05 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

14:45 İYİLİK HİKAYELERİ

15:00 MASUMLAR APARTMANI

18:00 ANA HABER

18:25 DOĞRUSU NE?

18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUM...

20:30 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS

ATV yayın akışı

02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR

05:15 HZ. ÖMER

05:55 KURULUŞ OSMAN

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

20:30 MARAŞLI

00:25 KARDEŞLERİM

Kanal D yayın akışı

04:40 5N1K

05:20 GÜLLERİN SAVAŞI

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

16:45 AŞK-I MEMNU

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

00:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

Fox TV yayın akışı

02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER

04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR

06:00 KADIN - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 YASAK ELMA - SEZON FİNALİ

23:45 BARAJ - TEKRAR

02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER

Star TV yayın akışı

02:15 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN

04:10 TÜRK MÜZİĞİ / TKR

05:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU

17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 KAĞIT EV / 4

02:45 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN

TV 8 yayın akışı

01:30 EMRE DORMAN İLE

03:00 EMRE DORMAN İLE

04:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı

02:10 SAHUR VAKTİ

04:50 MUKABELE

05:50 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 BİTLİS'TE BEŞ MİNARE

09:00 DİKİLİTAŞ EFSANESİ

10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

18:50 İFTAR SAATİ

20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:45 ÇAĞRI

23:30 TATLI BELA

00:45 HZ. MERYEM