Bu akşam hangi diziler var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
Haftanın ilk günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
10 Mayıs 2021 Pazartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 10 Mayıs 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
10 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında Çukur dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV ekranlarından Kağıt Ev, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Fox TV ekranlarından Yasak Elma, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?
Show TV – Çukur – 20:00
TRT 1 – Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00
ATV - Maraşlı – 20:30
Fox TV – Yasak Elma – 20:00
Kanal 7 – Emanet – 20:00
Star TV – Kağıt Ev – 20:00
10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
Show TV yayın akışı
02:30 GÖREVİMİZ TATİL
04:15 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
09:30 BİR ŞANSIM OLSA
10:45 MİLYARDER
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
00:15 BANKER BİLO
TRT 1 yayın akışı
02:05 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
02:30 SAHUR BEREKETİ
04:05 KUR'AN-I KERİM HATM-İ ŞERİF
05:00 BİR YUSUF MASALI
08:00 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
08:25 KUŞLARLA YOLCULUK
09:05 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
14:45 İYİLİK HİKAYELERİ
15:00 MASUMLAR APARTMANI
18:00 ANA HABER
18:25 DOĞRUSU NE?
18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUM...
20:30 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS
ATV yayın akışı
02:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR
05:15 HZ. ÖMER
05:55 KURULUŞ OSMAN
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
20:30 MARAŞLI
00:25 KARDEŞLERİM
Kanal D yayın akışı
04:40 5N1K
05:20 GÜLLERİN SAVAŞI
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
16:45 AŞK-I MEMNU
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
00:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
Fox TV yayın akışı
02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER
04:15 SAVAŞÇI - TEKRAR
06:00 KADIN - TEKRAR
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 PINAR ALTUĞ İLE... - TEKRAR
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 YASAK ELMA - SEZON FİNALİ
23:45 BARAJ - TEKRAR
02:30 FATİH SAVAŞ İLE SAHURSOHBETLER
Star TV yayın akışı
02:15 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN
04:10 TÜRK MÜZİĞİ / TKR
05:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU
17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 KAĞIT EV / 4
02:45 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN
TV 8 yayın akışı
01:30 EMRE DORMAN İLE
03:00 EMRE DORMAN İLE
04:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı
02:10 SAHUR VAKTİ
04:50 MUKABELE
05:50 TV FİLMİ
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 BİTLİS'TE BEŞ MİNARE
09:00 DİKİLİTAŞ EFSANESİ
10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:20 YARALI KALBİM
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 HABER SAATİ
18:50 İFTAR SAATİ
20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:45 ÇAĞRI
23:30 TATLI BELA
00:45 HZ. MERYEM