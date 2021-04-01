Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Televizyonda bugün hangi diziler oynayacak? 1 Nisan perşembe gününün dizileri hangileri?

1-Bir Zamanlar Çukurova ATV kanalında yayınlanan dizi saat 20:00’de 90. bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde ne yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen haftaki bölümünde Ümit, Zeliha'nın vicdanına zarar verse de tüm gelişmelerin sonrasında Zeliha'nın kalbini açtığı için çok sevinçliydi. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun gidişinin sonrasında kalplerini aynı anda kırılan Züleyha ve Demir, birlikte tatile çıkıp güzel bir tatil yaptılar.

Bu hayatlarının ilk gerçek tatili olmuştu. Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.

2- Mucize Doktor; FOX TV kanalında yayınlanan dizi saat 20:00’de 56. bölümüyle ekranlara gelecek.

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde ne yaşandı?

3- Akrep; Star TV kanalında yayınlanan dizi saat 20:00’de 16. bölümüyle ekranlara gelecek.

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, Askerin vedalaşması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası, olaya yakın olan tüm hastaneleri adeta yerinden fırlattı. Ferman, yardımcılarıyla birlikte hemen olay yerine intikal etti. Hayat savaşı devam ediyorken başka bir hastaneden bir doktor da Ali'yi sıkıştırdı. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.

Akrep dizisinin son bölümünde ne yaşandı?

Akrep dizisinin son bölümünde; Aras, İpek’i görmek için köşke gitti ve Duru ile Hakan arasındaki yaşanan tartışmaya şahit oldu. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık vererek büyük bir kavga yaşanmasına neden oldu. Abisi ve Şahin arasında kalan İpek ise çok zor günler yaşıyor. Perihan ise Aras'la konuşma yaparak hem ona hem Ferda’ya hayatlarını mahvedeceğine dair sözler verdi.

4- Alev Alev Show TV kanalında yayınlanan dizi saat 20:00’de 21. bölümüyle ekranlara gelecek.

Alev Alev dizisinin son bölümünde ne yaşandı?

Alev Alev dizisinin son bölümünde; Cemre, Çelebi'nin nakliye bilgilerini bilmesine rağmen Ozan ile görüşmesi hayatını değiştirecek bir zamandı. Cemre'yi takip eden Çelebi, Ozan'ın Cemre'yi öptüğü anı görünce adeta şoka girdi. Çelebi'nin önünde gördüğü iki adama tepkisi ise gelecek bölüm için seyircileri oldukça meraklandıracak.