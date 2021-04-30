Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Tam kapanmayla birlikte insanlar evlerinde vakit geçirecek. Ayrıca 1 Mayısıs resmi tatil olduğu için de çalışan kişiler de evlerinde olacaklar. Bu sürede insanlar televizyonla vakit geçirmeye çalışacak. 1 Mayısıs Cumartesi gününün televizyon akışında ne olduğu merak edilmektedir.1 Mayısıs televizyon akışı şu şekildedir;

1 Mayısıs Cumartesi TRT1 yayın akışı

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Elimi Bırakma

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

1 Mayısıs Cumartesi ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Karlar Ülkesi

12:00 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kardeşlerim

1 Mayısıs Cumartesi Show TV yayın akışı

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:15 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

1 Mayısıs Cumartesi Star TV yayın akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

1 Mayısıs Cumartesi Kanal D yayın akışı

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Hekimoğlu

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Galaksinin Koruyucuları

22:45 Star Wars: Son Jedi

1 Mayısıs Cumartesi Fox TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

1 Mayısıs Cumartesi TV8 yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

1 Mayısıs Cumartesi Kanal 7 yayın akışı

06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Film

09: 45 Film

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Hz. Yusuf