Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Tam kapanmayla birlikte insanlar evlerinde vakit geçirecek. Ayrıca 1 Mayısıs resmi tatil olduğu için de çalışan kişiler de evlerinde olacaklar. Bu sürede insanlar televizyonla vakit geçirmeye çalışacak. 1 Mayısıs Cumartesi gününün televizyon akışında ne olduğu merak edilmektedir.1 Mayısıs televizyon akışı şu şekildedir;
1 Mayısıs Cumartesi TRT1 yayın akışı
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Elimi Bırakma
08:00 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
1 Mayısıs Cumartesi ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karlar Ülkesi
12:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kardeşlerim
1 Mayısıs Cumartesi Show TV yayın akışı
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolculuğu
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:15 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
1 Mayısıs Cumartesi Star TV yayın akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
1 Mayısıs Cumartesi Kanal D yayın akışı
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Hekimoğlu
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Galaksinin Koruyucuları
22:45 Star Wars: Son Jedi
1 Mayısıs Cumartesi Fox TV yayın akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:15 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
1 Mayısıs Cumartesi TV8 yayın akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:00 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
1 Mayısıs Cumartesi Kanal 7 yayın akışı
06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Film
09: 45 Film
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
19:00 Yemin
22:30 Hz. Yusuf