Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı
Haftanın ikinci gününde TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
1 Haziran 2021 Salı hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 1 Haziran 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
1 Haziran Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Salı akşamı Star ekranlarında Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Baraj, TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ve Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Salı günü hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00
ATV: EDHO – 20:30
Kanal 7: Emanet – 20:00
Kanal D: Hekimoğlu – 20:30
1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:20 Bozkır Arslanı Celaleddin
03:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
1 Haziran 2021 Salı KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika Kış Amerika
22:45 Kaptan Amerika Kış Amerika
01:30 Oyununun Sonu
1 Haziran 2021 Salı STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
00:45 Başlat
1 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Badem Şekeri
22:15 Geniş Aile Yapıştır
1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
05:55 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını
1 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Mucize
1 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 İftira
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:00 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Kız Annesi
01:30 Ah Kalbim