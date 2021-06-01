İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

1 Haziran Salı günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. EDHO, Masumlar Apartmanı gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Salı akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 14:54
Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Takip Et:

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı

Haftanın ikinci gününde TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

1 Haziran 2021 Salı hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 1 Haziran 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

1 Haziran Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Salı akşamı Star ekranlarında Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarından Baraj, TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ve Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Salı günü hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00

ATV: EDHO – 20:30

Kanal 7: Emanet – 20:00

Kanal D: Hekimoğlu – 20:30

1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı

1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Bozkır Arslanı Celaleddin

03:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

1 Haziran 2021 Salı KANAL D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika Kış Amerika

22:45 Kaptan Amerika Kış Amerika

01:30 Oyununun Sonu

1 Haziran 2021 Salı STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Başlat

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

00:45 Başlat

1 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Badem Şekeri

22:15 Geniş Aile Yapıştır

1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

05:55 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

1 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Mucize

1 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 İftira

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:00 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Kız Annesi

01:30 Ah Kalbim

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 14:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
26 NisanDiziKanalTelevizyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon fragmanı ve yayın tarihi
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon fragmanı ve yayın tarihi
Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve dizinin konusu nedir?
Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve dizinin konusu nedir?
Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?
Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı
Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı

Popüler Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2021 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
TV yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
H10N3 kuş gribi nedir, belirtileri neler? H10N3 kuş gribi tedavisi var mı?
Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarındaki sorun ne?
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?
Survivor 2021 107. bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Seni Çok Bekledim dizisine katılan Caner Şahin kimdir? Selahattin karakteri kimdir?
Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? 2021 aile hekimi ne kadar sürede değişir?
TRT 1'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 1 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Açık ve kapalı alan düğünleri nasıl olacak? Düğünlerde oynama olacak mı?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Ismaila Coulibaly kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ismaila Coulibaly kariyeri hakkında bilgiler
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.