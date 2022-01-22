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Brokeback Dağı konusu nedir? Brokeback Dağı oyuncuları kim? Brokeback Dağı incelemesi ve yorumları

Dünya genelinde en çok sevilen filmler arasına girmeyi başaran Brokeback Dağı filmi yeniden gündeme geldi. İzleyiciler Brokeback Dağı konusu nedir, Brokeback Dağı filmi oyuncuları kimlerdir, Brokeback Dağı incelemesi ve yorumlarını merak ediyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 11:14
Brokeback Dağı konusu nedir? Brokeback Dağı oyuncuları kim? Brokeback Dağı incelemesi ve yorumları
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Brokeback Dağı filmi dünya genelinde büyük bir sükse oluşturmasının ardından yeniden gündeme geldi. İzleyiciler Brokeback Dağı konusu nedir, Brokeback Dağı filmi oyuncuları kimdir, Brokeback Dağı incelemesi ve yorumlarını merak ediyor. Brokeback Dağı filminin yayınlanma tarihi, oyuncuları, senarist, karakterleri, yönetmeni, incelemesi, yorumu, eleştirisi ve özeti haberimizde yer alıyor.

Brokeback Dağı Filmi Konusu

Film 1963 yazında geçmektedir. Filmimizin başrolleri kış aylarında daha rahat bir yaşam koşulu elde edebilmek için iş aramaktadır. Sonrasında çiftçilik yapan bir kişinin hayvanlarına bakmak için anlaşırlar. Sonrasında bir daha doğru giderler ve burada müzikler, görüntüler ve kavurucu sıcakların altında koyun sürüleri ile büyük bir maceraya başlarlar.

Yönetmen, filmimizin karakterlerini yarım saat boyunca bizleri tanıtmıştır. Bu süreçte karakterler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu karakterler kovboy olarak dikkat çekiyor. Sert bir duruşları vardır. Ancak zaman zaman çekimser tavır göstermektedirler. Sert olsalar da birbirlerine karşı sohbet ederlerken kibar olurlar.

Brokeback Dağı Filmi Yorumu

1963 yılında oldukları için günümüzde olduğu gibi etrafta eğlence mekanları ve yemek mekanları yoktur. Bundan dolayı yaptıkları her şeyi ortak yapmak zorunda kalırlar. Bu açıdan hem zamanlarını hem de ellerindeki yiyecekleri verimli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bundan dolayı birbirleriyle yakınlaşırlar ve yaşadıkları hayatları paylaşırlar.

Hayvan bakarken günler hızlı bir şekilde geçmektedir. Neredeyse yaz bitmiştir. Karakterlerimiz kendi aralarında duygusal bir bağ kurmuştur. Bu bağı izlerken herkes hissedecektir. İkisi de böyle bir durumu beklemiyordur. Bundan dolayı filmde sevgi, aşk ve kıymet bilmenin önemi ortaya çıkmaktadır. İkisi de geçmişte uzun bir hayat yaşamıştır. Sonrasında biri bir kadınla evleniyor diğeri ise rodeocu oluyor.

Brokeback Dağı Ne Zaman Vizyona Girdi?

Filmimiz 2005 yılında vizyona girmiştir. Günümüzde en çok tartışılan LGBT konusunu ekranlara yansıtan önemli filmlerden biridir. Bundan dolayı film ekranlara geldiği tarihten itibaren tartışılmaya başlandı. Filmi izlemeden önce LGBT konusunu işlediğini bilmeniz iyi olacaktır. Genel olarak bakıldığı zaman filmin sade bir aşk hikayesini konu edildiğini söyleyebiliriz.

Oyuncuların ortaya koymuş olduğu başarılı bir performans filmi iyi bir film yapmıştır. Ayrıca senaryonun güzel olması filmi güzel yapıyor. Hikayemizin karakterleri hayvan baktıkları yıllardan sonra farklı hayatlar kurmuş ve ilerleyen zamanlarda yeniden bir araya gelmiştir. Sevgi hiçbir zaman yok olmayacak. Yan yana geldiklerinde bu sevgiyi yeniden hissediyorlar.

Brokeback Dağı Oyuncuları ve Karakterleri

  • Heath Ledger – Ennis Del Mar
  • Jake Gyllenhaal – Jack Twist
  • Randy Quaid – Joe Aguirre
  • Michelle Williams – Alma
  • Marty Antonini – Timmy
  • Anne Hathaway – Lureen Newsome


Son Güncelleme: 22.01.2022 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Brokeback DağıFilm
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