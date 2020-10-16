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Bridgerton dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Bridgerton dizisi yayın tarihi belli oldu

Netflix, Shondaland yapım şirketi olan Shondaland'ın ilk dizisi Bridgerton'un ilk karelerini yayınladı. Dizi, Shonda Rhimes ile uzun süredir çalışan ve 25 Aralık'ta dünyanın geri kalanıyla eş zamanlı olarak yalnızca Netflix'te yayınlanacak olan Chris Van Dusen (Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice) tarafınca yaratılmıştır.

16 Ekim 2020 Cuma 17:10
Bridgerton dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Bridgerton dizisi yayın tarihi belli oldu
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Bridgerton, Londra sosyetesinde rekabetçi evlilik pazarına ilk defa girmiş olan, nüfus sahibi Bridgerton ailesinin en büyük kızının Daphne Bridgerton'un (Phoebe Dynevor) deneyimlerini anlatıyor.

Daphne'nin seçenekleri sonsuz görünüyor. Ailesinin izinden gitmeyi ve gerçek aşktan ilham alan bir evlilik kurmayı umuyor. Ancak, kardeşi Daphne'nin adaylarını tek tek reddetmektedir. Gizemli Bayan Wheatstone'un hazırladığı sosyete skandalının sonucunda Daphne'nin adı lekelenmiştir.


Asi, kararsız bekar Duke of Hastings (Regé-JeanPage), bu sezon topluma ilk kez katılan kız annelerin gözdesi. Daphne ve Duke arasındaki çekicilik yadsınamaz bir gerçektir. Toplumun gelecekleriyle ilgili beklentileriyle başa çıkmaya çalıştıklarında, ikilinin arasında bir fikir savaşı ortaya çıkar.

Bridgerton, kalıcı dostluğun sonsuzluğunu, ailenin kendi başının çaresine bakmasını ve her şeyi fethederek aşkı bulmanın yollarını araştıran bir romantizm, skandal ve zekâ dizisidir.

Julie Andrews, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jesse, Nico ile La Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmel, Achoa Andor, Polly Walker, Bessie Carter ve Harriet Keynes gibi oyuncular dizide rol almaktadır. Dizi, Julia Quinn'in romanından uyarlanmıştır.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:10
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDiziBridgerton
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