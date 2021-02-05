Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dijital yayın platformu olan Netflix ’in orijinal dizileri arasında yer alan ‘Bridgerton’ 1. Sezonun yayınlanmasının ardından oldukça geniş kapsamlı izleyici kitlesine ulaşarak en beğenilen diziler arasında yer almayı başardı. Birçok ülkede 1 numara olarak yayın hayatına devam eden dizi 2. sezonun yayınlanması için hazırlıklara başladı.

2. sezon için karar çıktı!

Dizinin sürükleyici hikayesi ile birçok ülke tarafından sevilen dizi her zaman en üst listede yer aldı. İzleyici kitlesinin yoğun ilgi üzerine 2. sezonun çekilmesi için onay alındığı görüldü. Dizinin 2. sezonu en yakın zamanda yayınlanacağı bekleniyor.

Lady Whisledown gazetesinde özverili hazırlanmış duyuru ile ‘Bridgerton’ dizinin 2. Sezon için devam edeceğini duyurdu.





Julia Quin romanından esinlenerek hazırlanmış olan dizi aşk hikayesi olarak karşımıza çıkmıştır.