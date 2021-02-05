Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dijital yayın platformu olan Netflix ’in orijinal dizileri arasında yer alan ‘Bridgerton’ 1. Sezonun yayınlanmasının ardından oldukça geniş kapsamlı izleyici kitlesine ulaşarak en beğenilen diziler arasında yer almayı başardı. Birçok ülkede 1 numara olarak yayın hayatına devam eden dizi 2. sezonun yayınlanması için hazırlıklara başladı.
2. sezon için karar çıktı!
Lady Whisledown gazetesinde özverili hazırlanmış duyuru ile ‘Bridgerton’ dizinin 2. Sezon için devam edeceğini duyurdu.
Julia Quin romanından esinlenerek hazırlanmış olan dizi aşk hikayesi olarak karşımıza çıkmıştır.
Son Güncelleme: 05.02.2021 16:16