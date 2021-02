Bridge and Tunnel dizi konusu ve oyuncuları

2021 yapım olan dizi dram ve komik konularını işleyerek seyircisi ile buluşuyor. 6 bölüm ile karşımıza çıkan dizi Amerika’da çekiliyor. İlginç konuları elen alan dizinin hikayesi 1980 dönemlerinde üniversite ve lise yıllarında mezun olan grup gencin hayatını anlatıyor.





Dizinin oyuncu kadrosunda Caitlin Stasey (Reign, Please Like Me), Isabella Farrell, Brian Muller, Gigi Zumbado, Sam Vartholomeos ve Jan Luis Castellanos (Don’t Look Deeper, 13 Reasons Why) gibi isimler bulunuyor.





Keyifli dakikalar yaratan dizi gençlik dizisi gibi görünse de birçok kişi tarafından izleniyor. Çoğu oyuncunun yaşları 18-25 arası olan dizi güzel arkadaşlıkları olan gençlerin aralarındaki bağı anlatıyor. IMBD puanı 5,9 olan dizi aşırı gizemli konusu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.