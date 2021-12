Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü Film Konusu ve Yorumu

Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü, birbirlerini küçüklüklerinden beri tanıyan ve büyük bir dostluk besleyen Barbara ve Talia isimli iki genç kız arkadaşın eğlenceli yurt dışı anılarını bir araya getirmiş olan bir filmdir. Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü, eğlenceli ve nispeten kısa çalışma süresi ile izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Filmin süresi 95 dakikadır.

Brezilya’daki hareketli yaşamlarının ardından çeşitli değişim programlarına başvuran ikili her defasında büyük bir hüsrana uğramış ve bu yüzden bunalımlı erge günlerine adım atmıştır. Brezilya’dan artık keyif almamaya başladılar. Tüm bunların yanında ülkenin soğuk akşamlarından ve sıradan insanlarından da usanmışlardır.

Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü film yorumu

Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü, yazar ve yönetmen olan Bruno Garotti’nin 2021 yılı içerisindeki iki filminden birisidir. Film, gençliğe hitap eden alt metinleri ile akıcı bir öğrenci hayatı bütünlüğü oluşturma gayesi taşımaktadır. Öğrenci ve genç toplumun her zaman, imkanları el verdikçe değişim arzuladığını; yeni maceralar ve ülkeler için can attığını izleyici karşısına çıkarmaktadır. Pek de haksız sayılmaz. Barbara ve Talia’da bu akımın öncülerindendir. Bu sebeple çeşitli ülke ve programlara başvurarak sıradanlıktan öte bir dünya arayışı içine girişirler. Tüm bu başvurulara rağmen sürekli bir olumsuz cevapla karşılaşan ikili, şans eseri önlerine çıkan Amerika bileti ile kendilerini birden başka bir ülkede, başka bir kültürün içinde bulurlar. Tahmin edileceği üzere, Amerika gezisi ergen-gençliğin tavan yapacağı bir “değişim” olacaktır.

Değişim konseptini ortaya çıkarmalarındaki en büyük sebep onlar için Brezilya’nın soğuğu olsa da gidecekleri yerleşkede de durumları öncekinden farksız olacaktır. Dağın tepesinde bir yaşam süren ikili bir yandan soğukla mücadele ederken diğer yandan da oranın kültürüne uyum sağlamaya çalışacaklardır. Tüm zaman diliminde de birçok şey yaşayacaklardır. Yeni dostluklar kazanacak, aşık olacaklar ve başlarını derde sokacaklardır.

Bu film bize ne vaat ediyor diye soracak olursanız, en temelinde çarpık komedi ve gençliği anımsatan aşk hikayelerini öne sürdüğünü belirtebiliriz. Fakat değişim konsepti ile eğlence ve mizahın bir araya gelişinin getirisi ile klişe kavramlardan birazda olsa uzaklaşabildiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak, yoğun geçen 2 yıllık bir süre içerisinde kendimizi Barbara ve Talia’nın yerine koyarak keyif aldığımız bir yolculuk hayal edebiliriz

Filmin güncel IMDb puanına ulaşmak için tıklayınız: https://www.imdb.com/title/tt11594766/?ref_=nm_flmg_dr_2

