Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?

Her ülkeden yoğun ilgi gören Breeders dizisinin sabırsızlıkla beklenen 3.sezonu için onay geldi. Avalon yapımı ile düzenlenen dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından bekleniyor. İkinci sezonu 17 Mayıs’ta yayınlanan dizinin 3.sezonu ise 2022 yılında yayınlanacağı bildirildi. İlk ve ikinci sezon yayınlanan 10’ar bölüm olduğu gibi üçüncü sezonda 10 bölüm olacak.

İzleyiciler tarafından üçüncü sezon için yoğun talep gelmesi ile yapım başkanı Nick Grad onayı verdi. Şu ifadeleri kullandı; Dizi başladıktan bu yana Paul, Ally ve çocukların kimi zaman güven verici kimi zaman ise endişe verici şekillerde bir aile olarak gelişimlerini izledik. Martin Freeman ve Daisy Haggard kusurlu ama özverili ebeveynler olarak harikalar ve Simon Blackwell, Chris Addison ve oyuncu kadrosunun geri kalanıyla birlikte diziyi üçüncü bir sezon için geri getirecekleri için çok mutluyuz"

Dizide her sezonda farklı konular ele alındı. Breeders dizisinin ikinci sezonunda; 13 yaşına gelen Luke ve Ava’nın hayatları ele alınırken ebeveynler ile yaşanan sorunlarda konu haline getirildi. Konuların beğeni topladığı gibi oyuncu kadrosunda da yetenekli isimler yer almaktadır.