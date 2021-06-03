Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?

Her ülkeden yoğun ilgi gören Breeders dizisinin sabırsızlıkla beklenen 3.sezonu için onay geldi. Avalon yapımı ile düzenlenen dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından bekleniyor. İkinci sezonu 17 Mayıs’ta yayınlanan dizinin 3.sezonu ise 2022 yılında yayınlanacağı bildirildi. İlk ve ikinci sezon yayınlanan 10’ar bölüm olduğu gibi üçüncü sezonda 10 bölüm olacak.
Dizide her sezonda farklı konular ele alındı. Breeders dizisinin ikinci sezonunda; 13 yaşına gelen Luke ve Ava’nın hayatları ele alınırken ebeveynler ile yaşanan sorunlarda konu haline getirildi. Konuların beğeni topladığı gibi oyuncu kadrosunda da yetenekli isimler yer almaktadır.
- Martin Freeman
- Daisy Haggard
- Alun Armstrong
- Joanna Bacon
- Stella Gonet
Son Güncelleme: 03.06.2021 12:33