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Breaking Bad 6. sezon için onay aldı mı? Breaking Bad 6. sezon ne zaman başlayacak?

Birçok kişi tarafından severek takip edilen Breaking Bad isimli dizinin takipçileri dizinin 6. Sezonuyla ilgili detayları araştırıyor. Dizinin takipçileri, Beraking Bad 6. Sezon için onay aldı mı? Breaking Bad 6. Sezon ne zaman başlayacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen bu soruların yanıtı…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47
Breaking Bad 6. sezon için onay aldı mı? Breaking Bad 6. sezon ne zaman başlayacak?
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Breaking Bad ilk başladığı zamanlarda çok fazla izlenmemiş olsa da zaman geçtikçe ada çok duyuldu ve dünyanın en fazla izlenen dizilerinden biri oldu. Breaking Bad’in birinci sezonu, 20 Ocak 2008’de yedi bölümle yayınlandı. Birinci sezondan 1 sene sonra, ikinci sezon 8 Mart 2009’da 13 bölümle yayınlandı. Dizinin üçüncü sezonu 21 Mart 2010 tarihinde on üç bölümle yayınlanırken, dördüncü sezonu ise 17 Temmuz 2011’de aynı şekilde on üç bölümle yayınlandı. Dizi beşinci sezonunda da 15 Temmuz 2012’de başladığı yayın hayatını on altı bölümle tamamlamıştır.

IMBd puanı 9,50 olan dizi, hem senaryosuna hem de kurgusuna oldukça önem veren diziler arasındadır. Dizi, altı tane Emmy ödülü olmak üzere bu zaman kadar pek çok ödül kazanmıştır.

Breaking Bad’in konusu ne?

Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White, maddiyat olarak ailesi ile kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi şartlarda yaşamak için araba yıkamacısında ek işe girer. Fakat, kısa zaman sonrasında akciğer kanseri teşhisi konulur ve aldıkları bu haberle hem ailesi hem de kendisi yıkılır. White, ailesinin zor durumda kalmasını istemediğinden dolayı para biriktirmeyi ister ve eski öğrencisi Jesse Pinkman’la Methamphetamin işine girer. Ölmeden önce ailesine rahat bir yaşam bırakmayı isteyen White’ın karısı da hamiledir ve ikili kız çocuğu bekliyordur.

White, kazara birini öldürmüş olmasaydı, sonrasında başkasını da öldürmeye mecbur olmasaydı, ardından soyulmasaydı ve başını belaya sokarak kuzenleri peşine takmış olmasaydı belki de maddi olarak istediği her şeyi gerçekleştirebilirdi.

Kısaca dizide bataklığa batması sonrasında oradan çıkamayan bir öğretmenin hayatı anlatılıyor.

Breaking Bad’e izleyicilerden gelen yorumlar

Oldukça heyecanlı bir dizi severek izliyorum.

Muhteşem bir yapım çok sevdim.

Yapımcıyı tebrik ediyorum çok başarılı bir yapım. Daha izlememiş olanlar kesinlikle izlesin

Diziyi beğenenler olmuş ancak ben beğenemedim.

Breaking Bad 6. Sezonu ne zaman başlayacak?

Dizinin yapımcısı çekimlere başlanmayacağı konusunda oldukça net kazandı. Yani dizi 6. Sezonu ile geri dönmeyecek.

Bryan Cranston, yaptığı açıklamasında ; “Breaking bad dizisi tekrardan çekilirse koşa koşa sete tekrardan dile getireceğini dile getirdi. “

Breaking Bad dizisinin Türkiye ekibinin tahminleri

Konuyla ilgili net olan tek durum, Breaking Bad tam anlamıyla bitmiş olsa da tekrardan başlayıp başlamayacağı konusunun ucu açık bırakıldı. Prison Break’ı bile mezardan çıkartarak dizinin devamındaki bölümleri yeniden çektiler. Bu yüzden Breaking Bad dizisinin büyük olasılıkla 2023 senesine dek yayınlanması bekleniyor.

Tabi ki bunlar bir tahmin. Dizinin yeni sezonuyla ilgili açıklamalar yakın zamanda yapılacaktır diye düşünüyoruz.

                                                    

 

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:47
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