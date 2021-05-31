Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi, Türkiye Özbekistan yapımı bir dizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce Özbekistan’da yayınlanan ve oldukça sevilen dizi artık Türkiye’de ATV ekranlarından yayınlanacak. Son dönemlerin en çok konuşulan dizileri arasında bulunan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi büyük bir heyecanla devam ederken izleyiciler Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi oyuncularını merak ediyor. Bozkır Aslanı Celaleddin karakterlerinden Türkan Hatun kimdir sorusunun yanıtları araştırılıyor. Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun Kimdir?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun karakteri, oldukça dikkat çeken bir karakterdir. Kendi oğlu Alaeddin’i toprağa verdiği için derin bir üzüntü duymaktadır. Bunun yanında saraydaki hakimiyetini sürdürmek adına diğer oğlunu Kıpçak Türklerinden bir kadınla evlendirmek istemektedir. Ayçiçek hatun ise kendi oğlu olan Celaleddin’i zorla evlendirmek yerine kendi istediği bir kadınla evlenmesini istemektedir. Türkan hatun ile Ayçiçek hatun bu yüzden anlaşamaz ve tartışma yaşar.

Bozkır Aslanı Celaleddin Dizisi Türkan Hatun Karakteri

Alaeddin başa geçtikten sonra hakimiyeti altındaki toprakları ve insanları iyi tanıyabilmek adına kılık değiştirerek esnafı ziyaret etmeye başlar. Annesinin Kıpçak Türklerinden gelen komutanlara daha fazla para verdiğini, bundan dolayı insanlardan yüksek vergiler kesildiğini anlamıştır. Başlangıçta bu duruma bir şey diyemez. Çünkü annesinin ordu üstündeki otoritesi çok yüksektir.

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi 21 Mayıs 2021 Cuma günü ilk bölümüyle ATV ekranlarından yayınlanmaya başladı. Türkan Hatun dizide Sultan Alaeddin’in annesi rolündedir. Gerçek adı ise Gülenay Kalkan’dır. Başarılı oyuncu daha önce FOX TV ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Bu dizide de Çağatay karakterinin annesi olan Feride rolündeydi. Buradaki başarısından dolayı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde kendisine yer buldu.

Üniversite eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Şimdiye kadar birçok tiyatro oyununda boy gösterdi. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da dikkat çekmektedir. Anne dizisindeki başarılı performansından dolayı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Anne dizisinde Cahide Güneş karakteriyle boy göstermiştir. Şimdiye kadar birçok yapımda kendisine yer buldu. Bundan ötürü başarısından dolayı dikkat çekmiş ve birçok yönetmen tarafından dizilerde kendisine yer edindi. Rol aldığı yapımlara bakacak olursak gerçekten önemli yapımlardır. Bu dizilerde başarılı bir performans ortaya koydu.

Gülenay Kalkan Rol Aldığı Yapımlar