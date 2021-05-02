Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Harzemşahlar dizisi

ATV'nin yaz sezonu için hazırlanan bomba dizisi Bozkırın Arslanı Celaleddin, yayına girmek için heyencanla gün sayıyor. Tanıtım filmiyle ekranlara geldikten sonra akılda kalıcı sahneleriyle dikkatleri üzerineçeken dizi, seyirci tarafından merakla intenette araştırılmaya başladı. İlgi çeken yabancı oyuncu kadrosuyla ve ilginç senaryosuyla ilgi odağı olmayı başardı.

Tanıtım filmiyle ürküten ve heyecanlandıran sahnelerin seyirciyi beklediği görüldü.

Oyuncu kadrosu da tamamlanan dizinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım ve Yıldız Radjabova oynayacağı kesinleşti. Dizinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde; Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Oğuzhan Yarımay, Alisher Uzoqov, Javohir Zokirov, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova, Ege Atabek Uymaz yer alıyor.

Bozkırın Arslanı Celaleddin fragmanını izle!