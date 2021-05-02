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Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Harzemşahlar dizisi

Atv yaz sezonu için bomba gibi dizilerle ekrana gelmek için hazırlanıyor. Bozkırın Arslanı Celaleddin, yaz sezonu için yayınlanacak. Tanıtım filmiyle ekranlara gelen ve merak uyandıran dizinin konusu ne olacak? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Harzemşahların anlatılacağı dizi izleyici tarafından merakla bekleniyor. Bozkırın Arslanı Celaleddin dizisine dair merak edilen her şey burada!

02 Mayıs 2021 Pazar 23:03
Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Harzemşahlar dizisi
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ATV'nin yaz sezonu için hazırlanan bomba dizisi Bozkırın Arslanı Celaleddin, yayına girmek için heyencanla gün sayıyor. Tanıtım filmiyle ekranlara geldikten sonra akılda kalıcı sahneleriyle dikkatleri üzerineçeken dizi, seyirci tarafından merakla intenette araştırılmaya başladı. İlgi çeken yabancı oyuncu kadrosuyla ve ilginç senaryosuyla ilgi odağı olmayı başardı. 

Tanıtım filmiyle ürküten ve heyecanlandıran sahnelerin seyirciyi beklediği görüldü.

Oyuncu kadrosu da tamamlanan dizinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım ve Yıldız Radjabova oynayacağı kesinleşti. Dizinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde; Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Oğuzhan Yarımay, Alisher Uzoqov, Javohir Zokirov, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova, Ege Atabek Uymaz yer alıyor. 

Bozkırın Arslanı Celaleddin fragmanını izle!

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
HarzemşahlarDiziBozkır Aslanı Celaleddin
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