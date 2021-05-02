Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Harzemşahlar dizisi

ATV'nin yaz sezonu için hazırlanan bomba dizisi Bozkırın Arslanı Celaleddin, yayına girmek için heyencanla gün sayıyor. Tanıtım filmiyle ekranlara geldikten sonra akılda kalıcı sahneleriyle dikkatleri üzerineçeken dizi, seyirci tarafından merakla intenette araştırılmaya başladı. İlgi çeken yabancı oyuncu kadrosuyla ve ilginç senaryosuyla ilgi odağı olmayı başardı.
Tanıtım filmiyle ürküten ve heyecanlandıran sahnelerin seyirciyi beklediği görüldü.
Bozkırın Arslanı Celaleddin fragmanını izle!
Son Güncelleme: 02.05.2021 23:03