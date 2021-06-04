Bozkır Aslanı Celaleddin canlı izle! ATV Bozkır Aslanı Celaleddin 3.bölüm tek parça izle!

ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Aslanı 4 Haziran 2021 Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonun en iddialı ve merak edilen yapımları arasında yer alan Bozkır Aslanı Celaleddin 4 Haziran Cuma günü saat 20:00’de 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Celaleddin Harzemşah’ın hayatının anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin her hafta Cuma günü full HD, kesintisiz olarak ATV ekranlarında canlı izle olarak yayınlanacak.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm özet

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi vermektedir. Sultan Alaaddin’in sağlığı giderek bozulmaktadır. Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya çalışırken Vezir Şemseddin saraya giren casusu bulmak için uğraşmaktadır. Cengiz Han’ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanı zayıflatmak için Hasan Sabbah ile ittifaka gider.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamalar nedeniyle karar vermek zorundadır. Sultan Alaaddin sadık askerler ile Türkan Hatun’a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasında dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önlemek ister.

Bozkır Aslanı Celaleddin ilk bölüm özet

Celaleddin ilk bölümde Cengiz Han’ın karargahına gider. Harzemşah ülkesinin güçlü başkenti Gürgenç siyasi çekişmelerle uğraşmaktadır. Sultan Alaeddin Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazlar nedeniyle rahatsızdır. Bu nedenle başkentte huzursuzluk vardır.

Bu sırada aslan avcısı olarak nam salan Celaleddin için evlilik zamanı gelir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Moğol Devleti Harzemşah Devleti’nin en büyük düşmanı olarak görülür. Moğol Devleti’nin başında ise dönemin en büyük komutanı Cengiz Han vardır. Sultan Alaeddi Cengiz Han’a elçi gönderir ve düşmanlığı engellemek ister. Bu görev Timur Melik’e verilir ancak Celaleddin herkesten habersiz bir şekilde kafileye dahil olur. Bu durum Sultan Alaeddin’in tüm planlarını karıştırır. Cengiz Han’ın bey babasını katledip sir ettiği güzel Kutlu Bike’yi infaz etmesine engel olan Celaleddin Cengiz tarafından çok zor ve ölümcül bir sınava girer.

Bozkır Aslanı Celaleddin konusu

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek ifade ettiği hükümdar Celaleddin Harzemşah cesur ve onurlu bir savaşçıdır. Harzemşah’ın esfanevi hikayelerinin anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

İslam dünyasında devam eden büyük iç savaş ve kaos sürecine son verip, İslam alemini birleştirmek isteyen Harzemşah aynı zamanda dönemin en güçlü devleti Moğolları ilk kez yenen kişidir.

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin yapım ve proje tasarımın Mehmet Üstündağ üstlenirken dizinin genel yönetmen koltuğunda Metin Günay yer almaktadır. Ayrıca yönetmen olarak Kazak Nurgissa Almurat da dizinin yönetmenleri arasında yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu

Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.

Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi yeni bölümüyle 4 Haziran Cuma akşamı ATV ekranlarından yayınlanacak. Dizi her hafta Cuma akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de ATV’de.